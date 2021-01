Whatsapp in München: Mann bekommt eine Nachricht von seinem Chef – er kann nicht glauben, was drin steht

Diese Nachricht geht ans Herz. Ein Arbeitnehmer aus München bekam eine Whatsapp-Nachricht von seinem Chef, mit der er niemals gerechnet hätte.

In dem sozialen Netzwerk Jodel macht eine Story die Runde, die die Menschen bewegt. Im Mittelpunkt steht die rührende Whatsapp Nachricht eines Vorgesetzten aus München an seinen Mitarbeiter.

Whatsapp in München: Chef mit rührender Nachricht

Der Arbeitnehmer macht gerade eine schwere Zeit durch. Nachdem sein Vater wegen einer Krebserkrankung auf die Intensivstation verlegt wurde, infizierte er sich dort mit dem Coronavirus. Die Krankheit besiegte den Mann. Nun trauert sein Sohn.

Auf seiner Arbeit in einer Sicherheitsfirma hat er sich zunächst krankgemeldet. Doch kurz darauf erhält er eine Nachricht von seinem Arbeitgeber.

„Ich weiß wie scheiße so etwas ist“, steht in der Whatsapp Nachricht. Die gesamte Belegschaft sei in Gedanken bei dem Mann aus München. Dann folgt die rührende Geste des Chefs: „Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Mach dir keine Sorgen wegen deiner Probezeit, du bekommst jetzt gleich per E-Mail vorab die Aufhebung deiner (noch) laufenden Probezeit.“

Das ist eine Erlösung für den Angestellten. Dieser ist noch nicht so lange in dem Unternehmen tätig. Innerhalb der Probezeit steht es dem Arbeitgeber zu das Beschäftigungsverhältnis ohne weitere Angabe von Gründen zu beenden.

Dank der Großzügigkeit seines Unternehmens kann sich der Angestellte genug Zeit zum Trauern nehmen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen

Laut „Merkur“ findet die rührende Geste Anklang: „Hatte gerade Tränen in den Augen wegen der Nachricht. So schön, dass es noch solche Menschen gibt“, kommentiert ein Nutzer.

Nicht so einfühlsam waren hingegen die Leiter anderer Firmen. Ebenfalls auf Jodel berichten einige Angestellte von den drastischen Forderungen ihrer Vorgesetzten. Besonders erschreckend ist der Fall eines Chefs der seine Belegschaft kündigen will, wenn sie auf ihr Recht zum Homeoffice bestehen.

Ein Anderer drohte mit der Kündigung, wenn sich die Arbeitnehmer gegen eine Corona-Impfung weigern.