Whatsapp: Überraschung! DIESER Konkurrent greift Messenger an – jeder kennt ihn!

Ah oh! Na, kannst du dich noch DARAN erinnern?

Zweifellos gehört Whatsapp heute zu den beliebtesten Messenger-Diensten der Welt. Dahinter kommen der Facebook-Messenger und Snapchat. Doch diese etablierten Messenger bekommen jetzt Konkurrenz – und zwar von einem alten Bekannten: ICQ kehrt nämlich zurück!

SO sah früher die ICQ-Webseite aus, hier konnte man den Messenger runterladen. Foto: imago images / ZUMA Press

Whatsapp und Co: ICQ soll Konkurrent werden

Inzwischen ist ICQ 24 Jahre alt (was, wirklich schon so lange?) - mit der Zeit hatte der beliebte Dienst gegen Facebook und Whatsapp allerdings keine Chance. Jetzt soll alles anders werden! In komplett neuer Aufmachung inklusive überarbeitetem Design, modernem Logo und dem neuen Namen „ICQ New“ sollen die Entwickler von WhatsApp und Co. ins Schwitzen geraten.

Das neue ICQ ist nicht nur in der Webversion, sondern auch für Windows und iOS verfügbar. Android-Nutzer müssen sich noch gedulden, im Play Store ist noch immer die alte ICQ-App zu finden. Vor allem die neuen Funktionen machen ICQ interessant.

Die ICQ-Sounds

Innovative neue Funktionen

So lassen sich beispielsweise Sprachnachrichten in Texte umwandeln – für Audio-Muffel, die keine Zeit oder schlicht keine Lust haben, sich (lange) Sprachnachrichten anzuhören. Ebenfalls cool: ICQ nutzt sogenannte „Smart Replies“, die ähnlich wie Wortvorschläge der Tastatur funktionieren. Der Messenger wertet die Themen der Unterhaltung aus und schlägt passende Antworten oder Sticker vor.

Falls man eine schlechte Internetverbindung haben sollte, kann man die ICQ-Einstellungen ändern, um weiter online zu bleiben. Auch Gruppenanrufe und Videocalls sind vorhanden. Und: Gruppen können wie bei WhatsApp auch erstellt werden – allerdings bei ICQ mit bis zu 25.000 Mitgliedern, inklusive Funktionen wie Zugangsbeschränkungen und Umfragen!

ICQ ist also definitiv nicht nur was für die „Älteren“ unter uns... (mg)