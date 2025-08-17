Google liest heimlich deine Whatsapp-Nachrichten mit! DAS solltest du jetzt dringend tun

Viele tauschen persönliche Details über Whatsapp aus, ohne zu wissen, dass möglicherweise Dritte, wie Googles KI Gemini, mitlesen. Seit Juli 2025 analysiert die KI mithilfe ihres Dienstes auch Inhalte aus Drittanbieter-Apps wie Whatsapp. Dabei speichert Google diese Daten bis zu 72 Stunden auf eigenen Servern.

Whatsapp gilt seit Langem als Sorgenkind für Datenschützer. Doch jetzt sorgt Gemini für Schlagzeilen. Laut Ars Technica kann die KI trotz deaktivierter Zugriffsrechte Eingaben in Whatsapp mitschneiden. „Die gespeicherten Daten von menschlichen Angestellten und externen Dienstleistern [werden] gelesen und verarbeitet“, wurde einigen US-Nutzern per E-Mail mitgeteilt.

Whatsapp-Nutzung bleibt nicht geheim

Google erschwert es offenbar bewusst, die Datensammlung durch Gemini zu deaktivieren. Die KI ist tief in Android integriert, was den Schutz der Privatsphäre erschwert. Dennoch gibt es Möglichkeiten, den Zugriff einzuschränken: Eine sorgfältige Verwaltung in den App-Einstellungen kann das Sammeln weitgehend verhindern.

+++Whatsapp löst lästiges Problem – Nutzer merken es sofort+++

Google erklärte gegenüber „Computer Bild“, dass Gemini „nur dann [Daten überträgt], wenn Nutzerinnen und Nutzer aktiv eine entsprechende Anfrage stellen“. Automatische Mithörfunktionen seien demnach nicht aktiv. Zudem könnten User Whatsapp-Anrufe oder -Nachrichten mithilfe von Gemini starten, was die Verbindung zu der App bewusst erforderlich mache.

Nutzer finden in der App-Verwaltung Optionen, um Geminis Zugriff gezielt zu verbieten. Wurde der Zugriff deaktiviert, kann die KI keine neuen Daten sammeln. Im Aktivitätsmenü lässt sich bereits gespeichertes Material rückwirkend löschen. So bleibt trotz tiefer Integration in Whatsapp zumindest begrenzt Datenschutz möglich.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.