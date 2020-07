Whatsapp: Genial! SO kannst du versteckte Funktionen nutzen

Mit jedem neuen Update erhält der beliebte Messenger Whatsapp neue Funktionen. Doch manchmal wissen die User gar nicht genau Bescheid, was die Anwendung alles kann.

Hier bekommst du einen Überblick über einige interessante Features, die Whatsapp anbietet, ohne seine Nutzer direkt darauf hinzuweisen. Diese gelten sowohl für Android als auch für iOS.

Whatsapp: Diese versteckten Funktionen erleichtern den Umgang mit dem Messenger

Bevor man einen langen, umständlichen Text formuliert, greift man bei Whatsapp gerne mal zur Sprachnachricht, um sein Anliegen unkompliziert frei Schnauze vorzutragen. Doch je länger die Audiodatei wird, desto nerviger wird es, den Mikrofon-Button gedrückt zu halten. Dabei ist das gar nicht nötig. Denn wischst über die Schaltfläche einfach nach oben, fixiert Whatsapp das Mikrofon automatisch und du kannst beliebig lange „freihändig“ aufnehmen. Nur für das Abschicken musst du am Ende noch auf das entsprechende Symbol drücken.

Whatsapp bietet einige versteckte Funktionen, mit denen du zum Beispiel ungewollt verschickte Nachrichten wieder löschen kannst. (Symbolbild) Foto: imago images / onw-images

Solltest du mal ausversehen etwas Ungewolltes verschickt haben – egal ob Text, Sprachnachricht, Foto oder Video – dann ist das kein Grund, sofort in Panik zu verfallen. Wenn du mit einem langen Klick die peinliche Nachricht auswählst, erscheint ein Mülleimer-Symbol. Hierüber erhältst du die Möglichkeit, Nachrichten „nur für dich“ oder „für alle“ zu löschen.

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messaging-Dienst Whatsapp wurde 2009 gegründet

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Mountain View, Kalifornien (USA)

User können darüber Nachrichten in Text-, Sprach-, Bild- und Videoform verschicken sowie Dateien austauschen

Bis Anfang 2016 war der Dienst kostenpflichtig, nun ist er gratis

Seit 2014 ist es Teil der Facebook Inc.

Wählst du „für alle“ aus, erhält der Empfänger nur noch die Meldung „Diese Nachricht wurde gelöscht“. Nach einiger Zeit verfällt diese Funktion jedoch und du kannst eine Nachrichten nur noch „für dich“ löschen.

So behältst du in Whatsapp-Gruppen den Überblick

Einigen Nutzern ist gar nicht bewusst, dass sie auch in Whatsapp-Gruppen mehrere Einstellungen vornehmen können. Diese ruft man über das Menü der Gruppe auf. Dort kann man nun Gruppenbild oder -info festlegen, aber auch Admin-Rechte vergeben oder entziehen. Man kann sogar eine Option aktivieren, die es nur Administratoren erlaubt, Nachrichten in die Gruppe zu posten.

Bei den vielen Nachrichten in einer großen Whatsapp-Gruppe kann man schnell mal den Überblick verlieren. Foto: imago images / photothek

Um in einer solchen Gruppe den Überblick zu bewahren, welche Antwort sich auf welche Nachricht im Chat bezieht, bietet Whatsapp ebenfalls eine prakltische Funktion an, wie „Chip“ berichtet. Einfach über die betroffene Nachricht nach rechts wischen – und schon wird sie oberhalb deines Textfeldes angeheftet und du kannst deine Antwort oder deinen Kommentar direkt darunter setzen.

Diese Alternative zum Verschicken von Videos benötigt weniger Speicher

Und für alle, die gerne Bewegtbild verschicken: Auch das Senden kurzer HD-Videos kann in größeren Mengen einiges an Speicherplatz und Datenvolumen kosten. Wählst du ein Video als Anhang aus, gibt dir Whatsapp die Möglichkeit, den Clip auf einen bestimmten Ausschnitt herunterzukürzen und errechnet dabei auch gleich den benötigten Speicherplatz.

Wenn du die Größe deines Videos auf eine Datenmenge von rund 1,7 Megabyte reduzierst, bietet Whatsapp an, den Clip in ein GIF umzuwandeln. Dies läuft zwar ohne Ton ab, aber verbraucht noch weniger Speicherplatz und wird in einer Dauerschleife abgespielt. (at)