Whatsapp will wichtige Funktion streichen – doch Nutzer können sich wehren

Benachrichtigungen sind das A und O bei jedem Messenger – auch Whatsapp bildet da keine Ausnahme. Schließlich möchte jeder Nutzer wissen, wenn eine neue Nachricht eingeht, damit er oder sie auch sofort darauf reagieren kann.

Doch nicht jede Nachricht ist so wichtig, dass sie umgehend beantwortet werden muss. Und manchmal kann es sogar ziemlich nervtötend sein, wenn Whatsapp dich sekündlich mit Tönen oder Vibrationen zuspamt. Dieses Problem will der Messenger nun selbst in die Hand nehmen. Wenn dir das nicht gefällt, kannst du jedoch etwas dagegen unternehmen.

Whatsapp: Neues Update bevormundet Nutzer

Schon wieder haben die Entwickler eine neue Beta-Version der App auf den Markt gebracht. Das Update 2.22.24.15 steht für ausgewählte Tester im Google Play Store zum Download bereit. Damit ermächtigt sich der Messenger allerdings, selbstständig eine Einstellung in deiner App vorzunehmen.

Und zwar geht es um die Stummschaltung in Gruppen-Chats. Die stellt die App nun ab einer gewissen Teilnehmeranzahl automatisch ein. Damit bekommst du keine Benachrichtigungen mehr, sollte jemand etwas in den Chat schreiben. Im Chat erscheint dann ein Banner mit dem Text: „Diese Gruppe hat über 256 Mitglieder und wurde automatisch stummgeschaltet, um die Benachrichtigungen zu reduzieren.“

Aber keine Sorge, du kannst diese Voreinstellung auch wieder ändern.

Whatsapp-Nutzer behalten ihre Freiheit

Ja, größere Gruppen können unter Umständen anstrengend sein. Seit kurzem können die Nutzer schließlich sogar extrem große Gruppenchats eröffnen. Bis zu 1.024 Kontakte kannst du einladen. Wenn die dann aber alle Nachrichten schreiben, dürfte dein Handy nur noch sturmklingeln. Und das nervt nicht nur sehr, es zieht auch ordentlich Akku.

So kannst du seit Längerem die Benachrichtigungen im Chat auf stumm stellen – entweder für einen gewissen Zeitraum oder für immer. Diese Option hast du auch noch nach der Installation des neuen Updates. Genauso kannst du eine Stummschaltung auch wieder aufheben. Das funktioniert auf demselben Wege wie bisher.

Bis jetzt ist das Update nur für ausgewählte Beta-Tester und Android-basierte Smartphones verfügbar. Sie können sogar teils mit einer früheren App-Version darauf zugreifen. Für andere Nutzer wird das Update demnächst ausgerollt, wie „Wabetainfo“ ankündigt. Wann genau, ist allerdings nicht bekannt.

Doch dürfte es sowieso nicht viele Whatsapp-Nutzer betreffen – wer hat schon Gruppen mit mehr als 256 Mitgliedern darin?