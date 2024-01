Whatsapp: Oha! Neue Funktion kommt – und verändert ALLES

Bereits seit knapp 15 Jahren gibt es den beliebten Messenger-Dienst Whatsapp. Ob unter Freunden oder unter Arbeitskollegen. Über Whatsapp verbinden sich die verschiedensten Menschen.

Man könnte meinen, dass der Messenger immer da war. Und groß verändert hat sich Whatsapp nicht. Zumindest vom Design. Es blieb gleich. Hellgrün. Aber genau das könnte sich bald ändern.

Whatsapp: Diese neue Funktion ändert alles

Laut „Future Zone“ erscheinen WhatsApp-Neuerungen normalerweise zuerst für Android. Dann erst folgt iOS. Diesmal könnte es aber andersherum sein. Möglicherweise ermöglicht eine neue WhatsApp-Beta-Version für iOS (v24.1.10.70) die Anpassung der Oberflächenfarbe. Es könnte dann dazu kommen, dass man von dem üblichen Hellgrün zu einer anderen Farbe wechseln kann.

In Zukunft soll es für Nutzer und Nutzerinnen möglich sein, aus fünf verschiedenen Farben zu wählen. Neben dem klassischen Hellgrün sollen blau, weiß, rosa und lila als Benutzeroberflächenoptionen angeboten werden. Es wird behauptet, dass die App-Entwickler bereits seit Oktober 2023 mit neuen Farbvarianten für den beliebten Messenger experimentieren. Es wird sogar für möglich gehalten, dass es in Zukunft eine noch größere Auswahl an Farben geben könnte.

Die Wallpaper sind sowohl bei iOS-Geräten als auch bei Android-Geräten bereits seit längerer Zeit individuell anpassbar. Ob das neue Feature aber aus den Beta-Versionen von WhatsApp in die Hauptversion übernommen wird oder ob Meta sich dagegen entscheidet, bleibt abzuwarten.

Fakt ist, dass es für die meisten der treuen Whatsapp-Nutzer und Nutzerinnen eine herbe Umstellung wäre. Wenn Whatsapp nicht mehr hellgrün, sondern zum Beispiel rosa wäre, dann wären viele Nutzer und Nutzerinnen sicherlich im ersten Moment mehr als überrascht.