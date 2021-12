Erneute Änderung bei Whatsapp!

Der Messenger von Meta Platforms (ehemals Facebook) hat einmal mehr Neuerungen zu bieten. Logisch, Stillstand ist schließlich Rückstand bei den Machern aus dem Silicon Valley. Jetzt geht es aber nicht um die Whatsapp-App für das Smartphone.

Diesmal ist die Desktop-Version von Whatsapp dran – und wie!

Whatsapp: Messenger bringt neue Version heraus! DAS müssen Nutzer jetzt wissen

Es gibt eine ganz neue Anwendung, die vor allem das Chatten am Desktop verändern, sprich verbessern soll. Denn die altbekannte Desktop-Version wird abgeschaltet! Bisher konnte man seine App am Smartphone mit Whatsapp Web am Desktop via QR-Code übertragen.

Bei Whatsapp gibt es immer wieder Veränderungen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / onw-images

Dabei musste aber das Smartphone permanent mit dem Rechner verbunden bleiben. Das soll verbessert werden, und zwar mit einer sogenannte UWP-App (Universal Windows Platform App). Und die soll WhatsApp Beta heißen, mit Windows 10 und 11 funktionieren sowie im Microsoft Store verfügbar sein.

Das ist Whatsapp:

der beliebteste Instant-Messenger der Welt

Installation läuft über den App Store (iPhone) oder Google Play (Android)

Wer keine Lust mehr hat, Emojis zu verschicken, der kann auch Sticker oder Gifs an die Freunde senden

In den Einstellungen kannst du einen regelmäßigen Termin für ein Backup festlegen – so sind deine Daten immer gesichert

gehört zum Facebook-Imperium von Mark Zuckerberg

Whatsapp-Desktop-Version runderneuert!

Sie ist nicht nur neu gestaltet, sondern auch deutlich schneller als die bisherige Desktop-Version. Und unabhängig von einer Smartphone-Verbindung. Benachrichtigungen ploppen nur noch auf, wenn die App geschlossen ist.

Irre: Nachrichten können sogar per Windown Ink, also der Windows-Stifteingabe gezeichnet, geschrieben und dann versendet werden.

Also, Verbesserungen für alle Whatsapp-Desktop-Nutzer ist schon sehr bald in Sicht! (mg)