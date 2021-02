Whatsapp und Facebook: Achtung, wenn du diesen Code erhältst, solltest du sofort handeln

Usern von Whatsapp und Facebook sei zu höchster Vorsicht geraten! Die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein warnt seit gestern vor einer neuen Betrügermasche auf den Social-Media-Kanälen.

Ein einziger Code, den du über Whatsapp oder Facebook erhältst, könnte dir in Windeseile zum Verhängnis werden.

Whatsapp und Facebook: DIESEN Code solltest du auf keinen Fall weiterleiten

Wer auf die miese Masche hereinfällt, der verliert sofort den Zugang zu seinem Social-Media-Konto.

Aktuell sind wieder Betrüger auf Whatsapp und Facebook unterwegs. Auf gemeinste Art und Weise versuchen sie dein Passwort zu knacken.

-----------------------------

Das ist Whatsapp:

Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA, von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zur Zeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

--------------------------------

Solltest du einen 6-stelligen Code per Whatsapp oder Facebook-Messenger zugeschickt bekommen, dann sei damit unbedingt vorsichtig.

Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Verifizierungscode, mit dem du dem Betrüger den Zugang zu deinen Social-Media-Konten gewähren könntest.

Whatsapp und Facebook: Solltest du einen 6-stelligen Code erhalten, dann leite diesen auf keinen Fall weiter. (Symbolbild) Foto: dpa

Whatsapp und Facebook: Traue nicht mal deinen Freunden

„Hallo, sorry, ich habe dir versehentlich einen 6-stelligen Code per SMS geschickt. Kannst du ihn mir weitergeben? Es eilt“ – eine solche Nachricht könntest du via Whatsapp oder Facebook-Messenger sogar von einem Familienmitglied oder gutem Freund erhalten.

+++ Whatsapp: Du willst den neuen Nutzungsbestimmungen nicht zustimmen? Dann musst du dich auf DAS gefasst machen +++

Eingehen solltest du auch die Nachricht dennoch nicht. Der, von dem die Nachricht kommt, wurde vermutlich schon von den Betrügern gehackt.

--------------------------------

Weitere News:

+++ Whatsapp blockiert deinen Speicher? Mit diesem einfachen Trick läuft dein Handy wieder flüssig +++

+++ Facebook: Europaweite Ausfälle! Nutzer melden mysteriöse Störung +++

+++ Whatsapp kassiert Sturm der Entrüstung – demnächst wird DAS auf deinem Handy aufploppen +++

+++ Facebook: Kommt schon bald diese drastische Änderung? Sie betrifft DIESE Nutzer +++

--------------------------------

Solange du diese Nachricht und den Verifizierungscode ignorierst, kannst du die Betrüger-Kette unterbrechen.

Folgst du jedoch den Anweisungen der Nachricht und leitest den Code weiter, so wird dir und vermutlich auch einem nächsten Opfer unrecht angetan. (mkx)