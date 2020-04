Whatsapp: Etliche Accounts gehackt! Betrüger nutzen diesen simplen Trick

Einfach dreist! Gerade während der Coronavirus-Krise sind Menschen auf die Nutzung von Diensten wie Whatsapp besonders angewiesen. Reale soziale Kontakte sind spätestens seit der Kontaktsperre auf ein Minimum begrenzt.

Für viele Menschen bleiben deshalb nur Telefon, Handy oder Videoanrufe, um mit Freunden und der Familie in Kontakt zu bleiben. Apps wie Whatsapp haben Hochkonjunktur und werden so häufig genutzt, wie noch nie zuvor. Mit einem simplen Trick versuchen Betrüger aktuell jedoch, an deine Nutzerdaten zu kommen.

Whatsapp während Corona immer wichtiger

Erst vor wenigen Tagen hat Whatsapp die Video-Dauer in Status-Elementen von 30 auf 15 Sekunden in Indien reduziert. Während der Corona-Krise hatten Nutzer schlicht zu viele Dateien hochgeladen und damit die Server überlastet.

Die Maßnahme zeigt: Whatsapp ist gerade jetzt für viele ein wichtiger Teil der Alltagskommunikation – und sogar der Coronavirus-Kommunikation. Denn die Weltgesundheitsorganisation hat inzwischen einen eigenen Chatbot gestartet, der die wichtigsten Fragen zum Thema Corona beantworten kann. Ihn erreichst du, nachdem du die Nummer +41798931892 als neuen Kontakt in deinem Handy anlegst und anschließend an diese Nummer eine Nachricht schickst.

So versuchen Betrüger deine Identität zu klauen

Die steigenden Nutzerzahlen haben dabei auch das Interesse von Betrügern geweckt. Sie versuchen nun schamlos Nutzerkonten abzugreifen.

Der Trick ist dabei eigentlich simpel: Wenn du auf einem neuen Handy deinen alten Whatsapp-Account anlegst, schickt Whatsapp dir eine SMS mit einem Sicherheitscode. Den musst du dann in der App eingeben, um deinen alten Account auch auf dem neuen Smartphone zu aktivieren.

+++ Whatsapp: Achtung! Wenn du DAS machst, kann es richtig gefährlich werden +++

Und genau hier schlagen die Betrüger zu. Von einem Account, den sie bereits übernommen haben, schreiben sie einer anderen Person, beispielsweise einem Freund des gekaperten Accounts, per Whatsapp und berichten von Problemen, den sechsstelligen Code zu empfangen. Den bräuchten sie aber dringend für die Aktivierung. Mitunter geben die Betrüger auch an, sich ein neues Handy gekauft zu haben.

Wenn du bei Whatsapp eine Frage nach dem Sicherheitscode bekommst, solltest du auf keinen Fall reagieren. Foto: imago images / Eibner

Sie wollen den Code deswegen an das Handy des Freundes schicken lassen, der die sechs Nummern dann zurückschickt. Das Fiese: Dabei handelt es sich um die Aktivierungsnummer für das Handy des Freundes. Schickt der dann den Code an die Betrüger zurück, ist es zu spät.

Auf keinen Fall Code senden

Sie können sich in seinen Account einloggen und übernehmen ihn. Der ursprüngliche Besitzer hat dann keinen Zugriff mehr darauf. In den Chats suchen die Betrüger dann nach weiteren Passwörtern oder Zugangsdaten. Ganze Identitäten können so geklaut werden.

------------------------------------

Mehr Themen:

Top-News des Tages:

-------------------------------------

Wenn du also in nächster Zeit eine Anfrage bekommst, dass du einen Sicherheitscode von Whatsapp weiterleiten sollst, solltest du auf jeden Fall misstrauisch sein. Vielleicht wurde der Account bereits Opfer des Betrugs und die Täter sind bereits auf der Suche nach dem nächsten Opfer. Ruf am besten deinen Freund oder Bekannten, der dir die Nachricht geschickt hat, einmal an und frage, was es damit auf sich hat. Vielleicht hat er selbst sogar noch gar nichts von dem Identitätsdiebstahl mitbekommen. (dav)