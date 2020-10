Whatsapp: Endlich! Messenger erweitert seine Funktion – darauf haben User lange gewartet

Das geht sicher vielen so: Ständig wird man bei Whatsapp einer neuen Gruppe hinzugefügt. Ob der nächste Geburtstag des Kumpels, eine Umzugsgruppe der Freundin oder ein Familien-Chat. Wenn viele Leute in dieser Whatsapp-Gruppe aktiv sind, ist das Smartphone niemals still.

Doch damit ist nun Schluss. Endlich hat Whatsapp seine Funktion erweitert. Darauf haben die Nutzer schon lange gewartet.

Bei Whatsapp die Gruppe für immer stumm stellen. Ein Traum wird wahr. Foto: Privat

Whatsapp: Gruppen stummschalten

Nie wieder nervige Nachrichten, für die man gerade keine Zeit hat. Denn Whatsapp-Gruppen lassen sich jetzt dauerhaft stummschalten! Vorher ging das nur für 8 Stunden, einen Tag oder ein Jahr.

Danach musste man immer wieder neu einstellen. Das ist nun vorbei. Jetzt kannst du bei den Whatsapp-Gruppen-Einstellungen „immer“ auswählen.

So siehst du nur noch die neuesten Nachrichten, sobald du die Übersicht deiner Whatsapp-Chats öffnest. Diese Funktion haben schon etliche Nutzer lang ersehnt.

MAN KANN AUF WHATSAPP JETZT GRUPPEN FÜR IMMER STUMM STELLEN ICH GLAUB ICH BIN IM HIMMEL 😍😍😍😍 — Zsazsa Marie (@Sasahehel) October 25, 2020

Auf Twitter schreibt ein Whatsapp-Fan: „Ich glaub, ich bin im Himmel.“ Ein weiterer Kommentar: „Mein Leben hat wieder einen Sinn!“

Whatsapp plant auch noch weitere Funktionen, die sich viele Nutzer wünschen. So sollen sich die Anwender zukünftig per Gesichtserkennung anmelden können. Wann das Feature kommt, steht laut dem Portal Giga aber noch nicht fest. (ldi)