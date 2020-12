Whatsapp: Endlich ist 2020 vorbei! DAS sind kreativsten Grüße und Wünsche zu Silvester und Neujahr

2020 ist endlich vorbei! Das sowas wirklich alle mal denken würden, hätten wir vor 12 Monaten nicht geahnt. Bleibt zu hoffen, dass 2021 nicht zum nächsten Corona-Jahr wird. Um deine Liebsten Besseres per Whatsapp zu wünschen, haben wir ein paar kreative Sprüche für dich zusammengefasst.

„Frohes Neues Jahr 2021“ oder „Guten Rutsch“ per Whatsapp zu verschicken, ist nun wirklich sehr abgedroschen. Darf es etwas ausgefallener sein? Mit diesen Sätzen punktest du garantiert bei Freunden, Verwandten und Kollegen zu Silvester und Neujahr.

Whatsapp: Tiefsinnige Sprüche und Wünsche für 2021

„Morgen ist die erste leere Seite eines neuen, 365 Seiten starken Buchs. Schreibe ein gutes!“

„Ich wünsche dir für das neue Jahr: Eine Hand, die dich festhält, ein Netz, das dich auffängt, ein Schild, das dir den Weg weist und 1000 Sterne, die dir den Weg erhellen.“

„Für das neue Jahr so viel Glück wie Wassertropfen im Meer, so viel Liebe wie Sterne am Himmel und Gesundheit an jedem neuen Tag.“

„Leise kommt das neue Jahr, singt Dir von Hoffnung und von Liebe. Wie es für Dich auch klingen mag, jeder Frühling singt neue Lieder.“

„Sonne, Mond und Sterne, alles liegt in weiter Ferne, doch das Gute das ist ganz nah - ein glückliches und schönes neues Jahr!“

„Mein Schutzengel fragte mich: „Was ist dein Wunsch für nächstes Jahr?“ Ich sagte: „Pass immer gut auf die Menschen auf, die mir am Herzen liegen.“

„Lass die Korken knallen. Lass die Gläser klingen. Lass uns das neue Jahr beginnen. Bleib glücklich und gesund 366 Tag, das sind 8784 Stund.“

„Liebe Grüße zum Start in ein neues Jahr! Glück und Gesundheit sollen Euch stets begleiten.“

„Still und leise, auf diese Weise schicke ich diese SMS auf eine Reise. Mit Freude und Grüßen soll es Dir das neue Jahr versüßen.“

Sonne, Mond und Sterne, alles liegt in weiter Ferne, doch das Gute ist ganz nah - ein glücklich-schönes neues Jahr!“

„Das kommende Jahr soll Freude, Glück und Liebe dir bringen, was du auch anfängst - es soll dir sofort gelingen. Das neue Jahr soll dir Glauben, Hoffnung und Frieden schenken, ich werd' stets im Guten an dich denken.“

„Lebe! Liebe! Lache! Auf diese Weise mache Dein neues Jahr zu einem Fest, das Dich Dein Leben feiern lässt.“

Whatsapp: Witzige Sprüche zum Jahreswechsel 2020/2021:

„In Anbetracht der Tatsache, dass ich in wenigen Stunden nicht mehr fähig sein werde, mein Handy zu bedienen, wünsche ich Dir jetzt schon ein gutes neues Jahr!“

„Das alte Jahr ist jetzt bald futsch, drum wünsch' ich dir einen guten Rutsch. Glück soll uns das Neue Jahr gestalten und wir bleiben hoffentlich alle die alten!“

„Silvester brauchst Du eigentlich gar nicht. Du bist das ganze Jahr über ein echter Knaller!“

„Es wackelt spät durch Nacht und Wind, ein Ferkelchen, das lacht und singt. Es wünscht nur eines, das ist klar: Alles Gute im neuen Jahr!“

„Weihnachten ist vorbei und Silvester steht an. Oder anders gesagt: „Ich esse nie wieder was!“ wird von „Ich trinke nie wieder was!“ abgelöst.“

„Mein Ziel für 2021 ist es, die Ziele von 2020 zu erreichen, die ich mir 2019 gesetzt hatte, weil ich mir 2018 vorgenommen hatte, das zu erledigen, was ich 2017 geplant hatte, da ich es 2016 nicht geschafft habe, die Ziele von 2015 umzusetzen.

„Wer wedelt denn durch die Silvesternacht? Es ist ein Glücksschwein - welche Pracht! Es jodelt fröhlich - und kommt von mir - mit den besten Wünschen jetzt zu dir!“

„Ein rosa Glücksschwein kam um Mitternacht angerannt, mit einer brennenden Wunderkerze in der Hand, es grunzte und quiekte laut Hurra, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr!“

„Meine Vorsätze für das neue Jahr sind wie meine To-Do-Liste: nach vielen Jahren immer noch top-aktuell!“

„Gläser, die klingen, Sekt, der sprudelt, Menschen, die singen, ein jeder, der jubelt. Das kann nur eines bedeuten, hurra! Es ist soweit: Prosit Neujahr!“

Wir wünschen dir einen grandiosen Jahreswechsel und ein glückliches neues Jahr 2021. (ldi)