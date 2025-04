Whatsapp-Nutzer haben nur noch wenige Wochen – dann wird die App abgestellt

„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“ – das berühmte Zitat von Friedrich Schiller passt zu unserer immer schneller werdenden Welt wohl wie die Faust aufs Auge. Es gilt auch jetzt wieder, was einige Whatsapp-Nutzer bald erleben müssen.

Denn der Messenger, der weltweit von mehreren Millionen Menschen genutzt wird, wird bald auf vielen Geräten nicht mehr verfügbar sein. Für die Betroffenen bedeutet das den Abschied von Whatsapp – oder den Kauf eines neuen Handys.

Whatsapp stellt Support für Betriebssysteme ein

Wohl unter anderem weil Whatsapp sich immer wieder verbessert und seinen Nutzern neue Funktionen bietet, ist der Meta-Messenger seit Jahren so beliebt. Doch die ständigen Veränderungen und technischen Anforderungen haben auch eine Kehrseite – früher oder später ist der Messenger auf älteren Smartphones nicht mehr einwandfrei nutzbar.

So gibt es immer wieder Zeitpunkte, an denen der zu Meta gehörige Konzern einen Schlussstrich zieht und den Support für gewisse Modelle einstampft. Ein solcher Stichtag erwartet Whatsapp-Nutzer schon in wenigen Wochen – genauer am 5. Mai 2025. Ab diesem Tag kann es sein, dass manche Funktionen nicht mehr nutzbar sind oder die gesamte App nicht mehr läuft. Auch Updates können auf den betroffenen Handys nicht mehr installiert werden.

Whatsapp: Diese Modelle sind betroffen

Verschiedenen Smartphones unterschiedlicher Hersteller wird bald von Whatsapp der Stecker gezogen. Bei den iPhones von Apple muss mindestens iOS 15.1 installiert sein, um den Messenger-Dienst weiter nutzen zu können. Konkret bedeutet das, dass Besitzer des iPhone 5s, iPhone 6 und iPhone 6 Plus die App ab Mai nicht mehr nutzen können.

Wer ein Samsung Galaxy S3, ein Galaxy Note 2, ein Galaxy Ace 3 oder ein Galaxy S4 Mini besitzt, muss ebenfalls auf Whatsapp verzichten. Gleiches gilt für das Motorola Moto G (1. Generation), das Razr HD und das Moto E 2014 sowie für einige Sony- und HTC-Modelle, wie du in dieser Auflistung sehen kannst.