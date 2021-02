Whatsapp: Du willst dem Messenger den Rücken kehren? DIESER Trick könnte dabei nützlich sein

Whatsapp ist umstritten. Vor allem seit der Ankündigung, dass die Nutzungsbedindungen geändert werden. Genau deshalb kehren viele Nutzer Whatsapp aktuell den Rücken und wechseln zu anderen Messengern wie Threema, Signal oder Telegram. Um das zu erleichtern, gibt es einen Trick.

Denn wenn du Whatsapp verlassen willst, sind natürlich auch alle deine Chatverläufe verschwunden. Nun gibt es aber die Möglichkeit, wie du Nachrichten, Dateien und auch ganze Gruppen zu Telegram übertragen kannst.

Viele Whatsapp-Nutzer sind zu Signal oder Telegram gewechselt. Foto: IMAGO / photothek

Whatsapp: So funktioniert der Export

Dabei musst du ein Dateipaket bei Whatsapp speichern und es bei Telegram teilen. Wir zeigen dir, wie das funktioniert:

1. Ganz wichtig: Du kannst Nachrichten und Dateien von Whatsapp eines Chats nur in einen bereits bestehenden Chat bei Telegram importieren. Schreib dort also deinen Freund an, den du schon bei Whatsapp als Kontakt hattest. In diesen Chat importierst du dann die Daten.

2. Öffne den Whatsapp-Chat, den du importieren willst. Dann klickst du auf die drei Punkte, danach auf „Mehr“ und „Chat exportieren“.

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Das Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zurzeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

3. Whatsapp fragt dich dann, ob du Fotos und Videos mit exportieren möchtest. Möchtest du das, wird die Datei natürlich viel größer und es dauert länger.

4. Hast du auf eine Option geklickt, fragt dich dein Smartphone, wohin du die Dateien exportieren möchtest. Dann wählst du Telegram aus.

5. Telegram öffnet sich. Du suchst anschließend den Chat aus, in die du deine Daten importieren möchtest.

6. Nach und nach erscheinen deine Nachrichten, Fotos und Videos in dem Chat. Fertig! Nun kannst du deinen Telegram-Chat wie bei Whatsapp normal fortführen.

Der Import von Whatsapp-Gruppen zu Telegram funktioniert genauso. Wenn du die Dateien erfolgreich exportiert hast und Whatsapp nicht mehr nutzen möchtest, kannst du den Messenger löschen. (ldi)

