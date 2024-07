Whatsapp spricht Warnung an Nutzer aus – alle Daten könnten gelöscht werden

Schon lange ist Whatsapp kein einfacher Messengerdienst mehr, den man nur zum Chatten nutzt. Das Übertragen von Dokumenten oder Bildern ist schon lange Alltag für die Plattform geworden. Jedoch sollten User vorsichtig sein, sonst können sie bald alle ihre Daten verlieren.

Viele User von Whatsapp speichern regelmäßig ihre Daten per Backup auf Google Drive ab. Damit bleiben alle Chats und versendete Dokumente erhalten und wenn man das Gerät wechselt, kann man diese einfach übertragen. Bis jetzt haben diese gespeicherten Daten jedoch keinen Speicherplatz weggenommen. Dies wird sich in Zukunft jedoch ändern.

Whatsapp: Backup in Gefahr

Whatsapp sendet nämlich gerade vermehrt Warnungen an User, dass ihre Daten in Gefahr sind, wie „Ruhr24“ berichtet. Die Warnungen informieren die Nutzer: „In den nächsten Monaten wird damit begonnen, dass Backups deinen Google-Speicher verwenden.“ Das bedeutet also, dass die Backups in Zukunft Speicherplatz wegnehmen werden.

Das Backup von Whatsapp nimmt leider extrem viel Speicherplatz weg. Die kostenlose Version von Google Drive beinhaltet aber lediglich 15 Gigabyte Speicher, was für die Backups selten bis gar nicht reichen wird. Es besteht also die Gefahr, dass User wegen der Umstellung ihre kompletten Daten verlieren werden.

Die Daten sollte man also schnell woanders abspeichern, wenn man diese nicht verlieren will. Ebenfalls müssen User schnell handeln, denn Whatsapp hat eine 30-tägige Frist für diese Änderung angesetzt, wie „Ruhr24“ berichtet. Danach wird der Speicher von Google Drive genutzt und User werden wahrscheinlich wertvolle Chats und Bilder verlieren.

Google Drive: Speicherplatz wird nicht ausreichen

User sollten ihre Daten also so schnell wie möglich anders abspeichern. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man seinen Speicher bei Google Drive einfach aufstocken. Jedoch ist diese Methode für die Whatsapp-Nutzer kostenpflichtig. Eine andere Möglichkeit ist es, seine Daten extern abzuspeichern. Dafür nutzt man am besten eine Speicherkarte oder eine externe Festplatte.

User sollten schnell reagieren, wenn sie nicht ihre kompletten Backups von Whatsapp verlieren wollen. In den nächsten Monaten wird Whatsapp anfangen, den Speicher von Google Drive zu nutzen, weswegen eine 30-Tage-Frist besteht. Man sollte also schnell seine Daten anderweitig sichern.