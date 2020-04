Whatsapp: Ostergüße im Messenger! Hier sind die besten Sprüche zum Fest

Auch an Ostern gelten die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Besuch des eigenen Ferienhauses, Tagesausflüge, Eiersuchen im Freien ... Was ist für die Feiertage eigentlich erlaubt und was nicht?

Wegen der Coronakrise ist dieses Mal an Ostern nichts, wie es einmal war. Familienfeste? Abgesagt. Deshalb haben Ostergrüße per Whatsapp in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung.

Statt deine Liebsten persönlich in den Arm zu nehmen, kannst du ihnen aber Grüße per Whatsapp schicken. Dafür haben wir eine Sammlung an Sprüchen und Gedichten zusammengetragen – teils von prominenten Urhebern, teils von unbekannten.

Wetten, dass diese fröhlichen und besinnlichen Ostergrüße per Whatsapp deinen Liebsten trotz der Krisenzeit ein Lächeln auf die Lippen zaubern? Viel Spaß!

Whatsapp: Ostergrüße per Messenger – das sind die besten Sprüche zu Ostern

Frühling wird es weit und breit, und die Häschen steh'n bereit. Sie bringen zu der Osterfeier viele bunt bemalte Eier.

An alle, die wüssten, wie der Hase läuft: Er hoppelt!

Bunte Eier, Frühlingslüfte, Sonnenschein und Bratendüfte, heiteren Sinn und Festagsfrieden...all das sei euch beschieden!

Das weiß ein jeder, wer’s auch sei: Gesund und stärkend ist das Ei (Wilhelm Busch).

Endlich ist es soweit, willkommen in der Osterzeit. Der Hase nun die Eier bringt und fröhlich durch die Gärten springt. Wir wünschen euch zum Osterfeste alles Liebe und das Beste!

Warum ist der Osterhase das ärmste Tier? Er trägt den Schwanz hinten, muss seine Eier verstecken und darf nur einmal im Jahr kommen.

Ist es nicht wunderbar? Der Osterhase war da! Er ließ uns nicht lange warten und versteckt was im Garten.

Eins, zwei, drei – noch ein buntes Osterei, vier, fünf, sechs und sieben – seh' ich dort im Grase liegen. Acht, neun, zehn – Osterhase bleibt ungesehn (Katharina Anders).

Foto: imago images/Westend61

Wer an Ostern nach Eiern sucht, hat an Weihnachten die Bescherung.

Wären die Eier plötzlich eckig, ging es den Hühnern ziemlich dreckig.

Es ist das Osterfest alljährlich für den Hasen recht beschwerlich (Wilhem Busch).

Männer sind wie Osterhasen: intelligent, charmant und sexy. Aber wer glaubt schon an den Osterhasen?

Dies ist ein Whatsapp-Osterei. Handy auf lautlos schalten, ins Freie gehen, und Handy weit, weit wegwerfen. Viel Spaß beim Suchen!

Legt der Hase Eier für uns in das Nest, dann feiern wir das Osterfest (Maria Weber).

Wenn die Amseln Nester bauen und kleine Häschen sich getrauen, einem Huhn das Ei zu klauen...ist Ostern nicht mehr weit!

Ostergrüße per Whatsapp für deine Liebsten

An diesem schönen Ostertag, wollt ich dir sagen, wie sehr ich dich mag.

Kommt das kleine Osterhäschen, stupst dich mit seinem Näschen, stellt sich auf die Hinterfüße und wünscht dir liebe Ostergrüße.

Jemand, der dich arg vermisst, wünscht zu Ostern sehr, dass du froh und munter bist. Ist's auch nicht viel, was ich dir schenke – spürst du doch, dass ich an dich denke!

Foto: imago images/blickwinkel

Hallo mein Schatz, trotz der ganzen Konkurrenz zu Ostern bist du der süßeste Hase für mich.

Hier hüpft ein Osterei, lieblich und klein, ganz fröhlich in dein Handy hinein! Es wünscht dir, wenn ich's dir doch sage, einzigartige Ostertage!

Kleinen Blumenstrauß für dich, unbedeutend an für sich – nur damit du nicht vergisst, dass bald Ostersonntag ist!

Ostern ist die Zeit des Schenkens und des aneinander Denkens. Zwar kein Auto, zwar kein Nerz – dafür eine Nachricht mit Herz!

Du bist der Farbklecks in meinem grauen Alltag. Frohe Ostern!

Ich schick einen bunten Schokogruß und einen süßen Sonnenkuss, weil ich dich so gerne mag – hab' einen schönen Ostertag!

Du bist der süßeste Hase für mich. So wünsche ich frohe Ostern für dich.

Foto: imago images/Philippe Ruiz

Ich wünsche euch ein buntes Ostertreiben, auf dass wir ewig Freunde bleiben!

Alles Gute, nur das Beste, gerade jetzt zum Osterfeste! Möge es vor allen Dingen Freude und Entspannung bringen!

Der Osterhase kann zurzeit nicht ruhn', denn er hat alle Pfoten voll zu tun. Und so liefert er im Trab, dir meine besten Grüße ab.

Besinnliche Ostergrüße per Whatsapp

Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln (Dietrich Bonhoeffer).

50 Tage dauert dieses Fest, welches Hoffnung strahlen lässt. Jesus, welcher auferstand, brachte Freude in jedes Land. Wer an ihn glaubt, der darf erhoffen; Das Himmelstor, es steht ihm offen, wenn er diesen Glauben wahrt an das, was Christus offenbart.

Im Licht der Ostersonne bekommen die Geheimnisse der Erde ein anderes Licht (Friedrich von Bodelschwingh).

Ostern ist für viele Menschen nur ein paar Tage, Erholung pur. Was sie dabei gern vergessen über'm leckren Festtagsessen, ist der wahre Grund der Feier – und das ist nicht die Suche der Eier. Jesu Auferstehung gedenken wir mit diesem Fest, nebensächlich ist dabei der ganze Rest.

Jeder Frühling trägt den Zauber eines Anfangs in sich (Monika Minder).

Foto: imago images/foto2press

Das Osterlicht ist der Morgenglanz nicht dieser, sondern einer neuen Erde (Gertrud von Le Fort).

Die Erde prangt im Festtagskleid in neu erwachter Herrlichkeit, und alles ist Frohlocken (Wilhelm Engelhardt).

Bei uns ist alle Tage Ostern, nur dass man einmal im Jahr Ostern feiert (Martin Luther).

