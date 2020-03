Whatsapp veröffentlicht wichtige Botschaft – sie betrifft Millionen Nutzer

Die Corona-Krise schränkt die Menschen extrem ein. Das soziale Leben ist nahezu völlig weggebrochen und viele Menschen setzen ihre Arbeit vorerst aus.

Whatsapp hat eine wichtige Botschaft veröffentlicht, um seine Nutzer in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.

Whatsapp: Wichtige Botschaft betrifft Millionen Nutzer

Whatsapp empfiehlt seinen Nutzern in Zeiten häuslicher Quarantäne und Abschottung, aufmerksam zu überlegen, ob einige Informationen über das Coronavirus wirklich stimmen oder doch nur Fake-News sind. So soll man sich mithilfe von vertrauenswürdigen Quellen informieren. Das ist in etwa die WHO und das örtliche Gesundheitsministerium. Zudem gibt es Faktenprüfer, die Informationen auf ihre Richtigkeit überprüfen. Ist man sich nicht sicher, ob eine Information wahr ist, sollte man diese nicht noch verbreiten.

Ansonsten weist Whatsapp darauf hin, dass soziale Kontakte auch in häuslicher Isolation aufrecht erhalten werden können. Gruppen-, Sprach- und Videoanrufe sollen den Nutzern dabei helfen.

----------------------

Mehr News:

Coronavirus: Schock! Jetzt bricht das Virus ausgerechnet HIER aus ++ „Die Tragödie kann groß sein“ ++

Disney Plus: Neuer Streamingdienst – doch DIESER Anblick schockt die Zuschauer

Spargel: Diesen einen Fehler macht leider jeder – du auch?

Hund: Junge gibt Tier zur Adoption frei – der Grund macht wütend

----------------------

Messenger bietet diverse Unterstützung bei Arbeit

WhatApp möchte auch Unternehmen unterstützen, hat dazu die kostenfreie App „Whatsapp Business App“ ins Leben gerufen. Diese soll Unternehmen helfen, ihre Kunden weiterhin zu erreichen.

Auch für Ärzte könnte der Messenger noch wichtig werden - sie können über ihn beispielsweise virtuelle Sprechzeiten anbieten und eine automatische Abwesenheitsbenachrichtigung aktivieren.