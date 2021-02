Whatsapp: Corona-Warnung versetzt Nutzer in Angst und Schrecken – das steckt dahinter

Sie sind wieder mal im Umlauf...

Kettenbriefe über Whatsapp rufen die vielen Kontakte dazu auf, Nachrichten weiterzuleiten. Meist wird in diesen Whatsapp-Nachrichten vor einer überraschenden oder plötzlich aufgetretenen Gefahr gewarnt. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sind immer wieder diverse Kettenbriefe unterwegs, vor allem Fake-News haben leider Hochkonjunktur.

Jetzt muss sogar die Polizei vor einem Whatsapp-Kettenbrief warnen!

Whatsapp: Corona-Warnung versetzt Nutzer in Angst und Schrecken

Der Inhalt dieser Nachricht ist schlicht absurd. Darin heißt es, dass sich Betrüger als lokale Behörden ausgeben und kostenlose Schutzmasken verteilen. Sie würden auch noch darum bitten, die Masken sofort aufzusetzen. So weit, so kurios.

DIESER Whatsapp-Kettenbrief ist jetzt die neue Masche von Betrügern. Foto: Polizei

Dann wird es richtig irre: Die Masken seien in Betäubungsmitteln getränkt worden, damit die Betroffenen bewusstlos sind und so direkt ausgeraubt werden können. Am Ende weist der Verfasser des Kettenbriefs darauf hin, dass auch der MDR über diesen Vorfall berichtet hätte, um dem ganzen Schwindel eine gewisse Seriösität zu verleihen. Weit gefehlt!

Das ist Whatsapp:

Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA, von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zur Zeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

Whatsapp-Kettenbrief mit frei erfundenem Inhalt

Denn der Briefinhalt ist völlig frei erfunden. Bei der Polizei seien solche Fälle bislang nie gemeldet worden sein. Im Gegenteil: Die Polizei appelliert an die Menschen, mit solchen Nachricht vorsichtig umzugehen. Aufklärung ist gerade in Zeiten von Corona besonders wichtig, um die Bevölkerung nicht unnötig zu verunsichern. Wer nämlich solche Kettenbriefe über Whatsapp einfach weiterleite, trage zur Verbreitung von Falschnachrichten bei.

Nachrichten, die bereits häufig weitergeleitet wurden, kann man an einem doppelten Pfeil rechts oben erkennen. Das zeigt, dass die Urnachricht nicht von einem engen Kontakt geschickt worden ist. Das blinde Versenden eines Kettenbriefs kann sogar strafbar sein, wie polizei-beratung.de mitteilt. Der Verfasser oder Absender macht sich dann strafbar, wenn im Kettenbrief Gewalt angedroht word oder diese eine Anleitung zur Gewalt enthält.

Also, jetzt heißt es einmal mehr: Augen auf bei Kettenbriefen über Whatsapp! (mg)

Am 8. Februar hätten die Whatsapp-Nutzer den neuen Datenschutzrichtlinien zustimmen müssen – andernfalls hätte man die App nicht weiter nutzen können. Nach massiver Kritik hat Whatsapp die Deadline nun auf den 15. Mai verschoben. Doch worum geht es bei den neuen Regelungen eigentlich? Hier erfährst du alle Details!