Whatsapp: Werden deine Chats mitgelesen? SO kannst du es herausfinden

Mit Whatsapp kannst du dir mit Freunden und Verwandten einzeln und in Gruppen Nachrichten schicken.

Was aber, wenn jemand mitliest, der nicht dafür bestimmt ist? Eine Funktion bei Whatsapp verrät dir nun, ob deine Chats wirklich nur unter dir und deinen Bekannten bleiben, oder nicht doch von Dritten mitgelesen werden.

Whatsapp: Liest jemand deine Chats mit?

Die meisten Menschen werden wissen, dass man Vertrauliches besser nicht im Internet preisgibt. Trotzdem landet das ein oder andere Geheimnis mal bei Whatsapp. Um sicherzugehen, dass pikante Detail auch wirklich nur bei dem Empfänger landen, hat Whatsapp eine Funktion eingerichtet.

Bei Whatsapp gibt es immer wieder Menschen, die deine Chats mitlesen wollen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Christoph Dernbach

Laut „Netzwelt“ ermöglicht etwa ein gehacktes Konto das unbemerkte Mitlesen aller Konversationen. Das klingt zunächst ziemlich bedrohlich, lässt sich aber auf dem Smartphone schnell herausfinden.

Das ist Whatsapp:

Der beliebteste Instant-Messenger der Welt

Installation läuft über den App Store (iPhone) oder Google Play (Android)

Wer keine Lust mehr hat, Emojis zu verschicken, der kann auch Sticker oder GIFs an Freunde senden

In den Einstellungen kannst du einen regelmäßigen Termin für ein Backup festlegen – so sind deine Daten immer gesichert

Gehört zum Meta-Imperium von Mark Zuckerberg

Dazu müssen Nutzer des Messengers in die Einstellungen gehen. Unter der Option „Verknüpfte Geräte“ werden alle Konten angezeigt, die mit Whatsapp verbunden sind. Immer mehr Menschen nutzen Whatsapp nämlich parallel zum Smartphone auch auf dem Laptop. Sollte jedoch ein unbekanntes Gerät auftauchen, sollten Whatsapp-Nutzer schnell handeln!

Whatsapp: SO schützt du dich vor Datendiebstahl

„Netzwelt“ zufolge reiche ein Klick aus, um die Gefahr eines Datenklau zu bannen. Per Fingertipp auf das jeweilige Gerät kann zum einen der Standort angezeigt und zum anderen die Verbindung getrennt werden. So sind die geheimen Unterhaltungen über Whatsapp auch in Zukunft gesichert. (neb)