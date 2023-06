Tagtäglich wird Whatsapp von Millionen Menschen genutzt, um mit der Familie, den Freunden oder Arbeitskollegen in Kontakt zu bleiben. Das geschieht vor allem über die Chat-Funktion. Aber auch die Anruf-Funktion ist schon lange ein fester Bestandteil des Messenger-Dienstes. Bestimmte Nutzer werden dich aber dort ab sofort nicht mehr erreichen können.

Zuletzt rollte Whatsapp zahlreiche neue Funktionen aus. Was bei vielen Nutzern auf Unmut stieß: Die lange Wartezeit zwischen der Ankündigung und dem Zeitpunkt, an dem das neue Feature tatsächlich verfügbar war. Und aus der Kritik hat der Messenger wohl gelernt. Zwei neue Funktionen sind ab sofort verfügbar. Eine davon soll dich vor Spam-Anrufen schützen.

Unbekannte Nummern können stummgeschaltet werden

Wie „Netzwelt.de“ berichtet, hast du nun die Möglichkeit, im Messenger Anrufe von unbekannten Nummern stummzuschalten. Diese werden dann zwar noch in deiner Anrufliste angezeigt, aber dein Handy vibriert nicht mehr. So will Whatsapp dich vor lästigen Spam-Anrufen schützen.

Und auch das zweite Feature dient zu deinem Schutz. Dabei geht es um einen Datenschutz-Check. Mit diesem kannst du prüfen, wie sicher dein Konto ist. Whatsapp bietet einige optionale Sicherheitsfunktionen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Im Datenschutz-Check werden sie vorgestellt und erklärt. Dann kannst du selbst entscheiden, ob du sie aktivieren möchtest oder nicht.

Zahlreiche Neuerungen bei Whatsapp

