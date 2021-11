Whatsapp: Achtung! DIESE harmlose Art von Nachricht kann böse Folgen haben

Fast jeder mit einem Smartphone kann ohne die täglichen Nachrichten per Whatsapp nicht leben. Schnell den Freunden die neuesten Infos mitteilen oder lustige Bilder verschicken – das muss einfach sein. Doch diese scheinbar harmlose Nachricht kann folgen haben.

Ist dir das bei Whatsapp auch schon einmal passiert? Du schreibst etwas ganz normales und dein Gegenüber ist plötzlich sauer und kriegt es in den falschen Hals?

Whatsapp: Darauf solltest zu beim Texten verzichten

Wie „Futurezone“ berichtet, sollten Whatsapp-Nutzer aufpassen. Denn ein Fehler kann dafür sorgen, dass die Nachricht ganz anders ankommt als gedacht.

Forschende der New Yorker Binghampton University sollen herausgefunden haben, dass Personen, die positiv gedachte Äußerungen mit einem Punkt beenden, als schroff wahrgenommen werden.

Wer nach „okay“ oder „yeah“ einen Punkt setzt, soll sogar ein unaufrichtiges Verhalten suggerieren und dadurch negative Reaktionen hervorrufen.

Die Äußerungen ohne Punkt bei Whatsapp zu verschicken kommt hingegen gut an. Du wirst positiver bei deinem Gegenüber. Doch warum ist das so?

Laut der Studie vermissen Nutzer von Whatsapp Dinge, die bei einer persönlichen Unterhaltung einfach vorhanden sind. Das sind Gesten und auch die Betonung der Informationen durch die Stimme.

+++ Whatsapp: Bittere Nachricht für viele Nutzer – ab dem ersten November haben sie DAS Problem +++

Eine irreguläre Zeichensetzung wie ein Punkt am Ende eines einzelnen, positiven Wortes soll so eine Lücke füllen, so die Forscher. Laut „Futurezone“ würde solch eine WhatsApp-Nachricht aber das Gefühl von Unaufrichtigkeit beim Empfänger bedeuten. Die Absicht des Absenders würde hinterfragt werden. (ldi)