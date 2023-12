Whatsapp: Diese Nachrichten solltest du niemals beim Messenger verschicken

Whatsapp ist einer der beliebtesten Messenger der Welt. Hunderte Millionen Nutzer auf dem gesamten Globus tauschen sich über die App aus, versenden Text- und Sprachnachrichten, Fotos, Videos und vieles mehr.

Doch bei derartigen Dimensionen ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass über Whatsapp auch – gelinde gesagt – Schabernack betrieben wird. Dreiste Betrüger nutzen die globale Vernetzung des Messengers schamlos aus, um nichtsahnende User in eine Falle zu locken.

Bei einer Masche solltest du besonders vorsichtig sein. Egal, wie sehr es dich in den Fingern juckt – hier solltest du auf keinen Fall eine Whatsapp-Nachricht verschicken!

Whatsapp: Vorsicht vor dreister Masche!

Die Rede ist von Verkaufsplattformen wie „Kleinanzeigen“ oder dem österreichischen „Willhaben“. Moment – es ging hier doch eigentlich im Whatsapp? Keine Sorge. Alles der Reihe nach.

Wer sich für ein Inserat auf diesen Plattformen interessiert und mit den Händlern in Kontakt tritt, kann sich via Chat mit ihnen unterhalten. Doch manchmal melden sich mutmaßliche Verkäufer plötzlich mit der Bitte an dich, dass man die Unterhaltung doch auf eine anderer Plattform verlegen solle – beispielsweise Whatsapp.

Das Ziel: Man will in einer Software weiter chatten, in der nicht die strengen Sicherheitsstandards gelten wie in den Chats der Verkaufsplattformen. Auf Whatsapp können Betrüger dir beispielsweise Links zu schicken, die dann auf nachgebaute Phishing-Seiten führen und deine persönlichen Daten abgreifen sollen – oder im schlimmsten Fall auch noch dein Geld.

Schreibe ja nicht zurück!

Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Der Betrugsversuch ist meist sehr früh zu erkennen. Das Portal „Watchlist Internet“ zeigt das am Beispiel der österreichischen Plattform „Willhaben.at“. Dort lautet eine dieser betrügerischen Nachrichten tatsächlich: „Hallo. Ich kann nicht sehen, wenn mir hier gentwortet wird, könnten Sie mir bitte eine auf wa-tsa’ppp schicken, danke.“

Alle Rechtschreibfehler sind original so in der Nachricht zu sehen. Durch die Falschschreibung von „Whatsapp“ soll verhindert werden, dass der Sicherheitsalgorithmus das Wort erkennt und darauf anspringt.

Solche Nachrichten solltest du also einfach ignorieren oder melden – aber auf gar keinen Fall darauf antworten.