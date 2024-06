Bei Whatsapp taucht plötzlich ein neuer Button auf – jetzt musst du besonders vorsichtig sein

Whatsapp-Nutzer sollten jetzt besser weiterlesen. In dem Messenger ist ein neuer Button wie aus dem Nichts aufgetaucht. Jetzt ist Aufpassen angesagt.

Tagtäglich nutzen Millionen von Menschen Whatsapp, um mit ihren Freunden, der Familie und Arbeitskollegen in Kontakt zu bleiben. Logisch, dass die Macher sich da immer wieder etwas Neues einfallen lassen – so auch jetzt. Whatsapp will sich Künstliche Intelligenz (KI) zu Nutze machen.

+++Whatsapp neue Funktionen: Messenger HIER vor dem Aus – Millionen Nutzer betroffen+++

Whatsapp-Version gibt erste Hinweise

KI bestimmt immer mehr unseren Alltag. Ob Texte schreiben oder Bilder erstellen – für KI ist kaum mehr noch etwas nicht möglich. Jetzt ist auch Whatsapp auf den Geschmack gekommen. Es wurde vor einiger Zeit bereits angekündigt.

+++Whatsapp will endgültig den Stecker ziehen – das Aus droht schon bald+++

Wie das Online-Magazin „Top News“ berichtet, wird Whatsapp in Zukunft eigenständig Bildmotive erzeugen können! In der aktuellen Beta-Version von Whatsapp für Android gibt es jetzt erste Hinweise, welche auf ein KI-Feature hindeuten.

Whatsapp: Imagine-KI wurde bereits Ende 2023 vorgestellt

So findest du beim Chatten neben dem Anhängen von Bildern, Videos und Dateien eine neue Option. „Imagine“ nennt sie sich. Das verweist auf eine KI-Bildgenerierung. Nutzen kannst du den Button allerdings noch nicht. Vorgestellt wurde die Imagine-KI bereits Ende 2023.

„Erstelle ein Foto von einer Menschen-Gruppe“: So könnte zum Beispiel ein Befehl heißen. ChatGPT beispielweise beherrscht diese Foto-Erstellung bereits. Doch wenn Whatsapp dieses Tool auch anbietet, dann müssten User nicht mehr auf ChatGPT zurückgreifen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

User müssen Vorsicht walten lassen

Doch ganz ohne ist die neue Funktion auch nicht: Immerhin kannst du dann nicht mehr sicher sein, was wirklich ein echtes Bild und was ein Fake ist. Du musst also besonders vorsichtig sein.