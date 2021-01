Whatsapp: Plötzlich blockiert? Mit diesem Trick findest du es ganz leicht heraus

Du erhältst bei Whatsapp keine Antworten mehr deines Chatpartners. Hat er dich etwa geblockt?

Doch wie kannst du herausfinden, ob dich jemand bei Whatsapp blockiert hat? Diese drei Hinweise sind gute Indizien dafür, ob dich jemand bei dem Messenger blockiert hat.

Whatsapp: Kaum noch wegzudenken

Nur mal eben schnell eine Nachricht an eine andere Person oder in eine Gruppe schicken und schon wird in den meisten Fällen wieder Whatsapp genutzt. Sicherlich gibt es auch Alternativen, aber Whatsapp ist in Deutschland der klare Marktführer.

Das ist der Messenger Whatsapp:

Der Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Das Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zur Zeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

Doch wie kannst du herausfinden, ob dich jemand blockiert hat oder dir gerade nur nicht antwortet, weil er gerade keine Zeit hat?

Whatsapp: Diese Anzeichen sprechen dafür, dass du blockiert wurdest

Bei Whatsapp wird dir nämlich nicht einfach angezeigt, dass du von einer Person blockiert wurdest. So kann es sein, dass du es gar nicht merkst.

Das erste Indiz dafür, dass du von einem Kontakt blockiert wurdest, ist wenn auf einmal das Profilbild dieser Person nicht mehr angezeigt wird. Denn dieses kann laut „t-online“ nur von Personen gesehen werden, mit welchen ein Kontakt erwünscht ist. Wenn du blockiert wirst, kannst du dementsprechend auch nicht mehr das Bild sehen. Es könnte aber auch sein, dass der User sein Bild aus einem bestimmten Grund gelöscht hat.

Whatsapp: Wurdest du blockiert? Diese Indizien gibt es

Indiz zwei liefern die Grauen Häkchen, welche du in jedem Whatsapp-Chat findest. Normalerweise tauchen hinter jeder Nachricht, die du versendest zwei graue Häkchen auf. Diese bedeuten, dass dein Kontakt die Nachricht erhalten hat. Ein Häkchen heißt, dass du die Nachricht abgesendet hast, allerdings wurde sie nicht empfangen. Das kann auch passieren, wenn das Smartphone des Nachrichten-Empfängers ausgeschaltet ist oder gerade über keine Internet-Verbindung verfügt. Bleibt der Zustand aber über einen längeren Zeitraum bestehen, spricht es dafür, dass du blockiert wurdest.

Whatsapp: Wurdest du von einem Kontakt blockiert? (Symbolbild) Foto: imago images / onw-images

Der Letzte Hinweis auf eine Blockierung ist, wenn du die Zeitstempel „zuletzt online“ und „online“ bei einem Kontakt nicht mehr sehen kannst, so „t-online“. Alle drei Hinweise alleine sprechen nicht direkt dafür, dass du bei Whatsapp blockiert wurdest, treffen aber alle drei Indizien zu, solltest dich darauf einstellen, dass jemand wohl keine Nachrichten mehr mit dir austauschen möchte. (gb)