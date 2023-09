Whatsapp Betrugsmaschen: Bei dieser Nachricht von einem Freund musst du höllisch aufpassen

Heutzutage kommt kaum jemand ohne den Messenger-Dienst Whatsapp aus. Immerhin kann man so vollkommen kostenlos Nachrichten, Fotos, Videos und vieles mehr an andere Personen oder gar Gruppen senden. Doch die große Beliebtheit des Messengers machen sich leider auch Kriminelle zunutze.

Sie versuchen mit unterschiedlichen Betrugsmaschen, wie beispielsweise dem Enkeltrick, die Nutzer zu Geldüberweisungen zu bewegen. Oft geben sie in Textnachrichten vor, zur Polizei zu gehören oder ein Familienmitglied zu sein. Immer wieder sind die Betrugsversuche leider erfolgreich. Die Verbraucherzentralen in Deutschland warnen regelmäßig vor den Betrugsfällen und die Polizei rät zu Strafanzeigen, wenn man auf eine Masche hereingefallen ist. Wir halten dich in diesem Artikel über die aktuellen Betrugsmaschen bei Whatsapp auf dem Laufenden.

Whatsapp Betrugsmaschen: Wenn aus Textnachrichten Betrugsversuche werden

Viele, die Whatsapp nutzen, haben schon mal merkwürdige Textnachrichten über den Messenger-Dienst bekommen. Nicht immer muss es sich dabei um einen Betrugsversuch handeln. Dennoch gibt es mittlerweile viele Maschen, wie etwa den Enkeltrick, bei dem in einer Textnachricht behauptet wird, dass ein Familienmitglied dringend eine Geldüberweisung brauche.

Die Betrugsversuche über Whatsapp nehmen immer stärker zu. Auch wenn die Verbraucherzentralen vor den Betrugsmaschen warnen und die Polizei dazu rät, im Ernstfall eine Strafanzeige zu stellen, sind Kriminelle weiter bei dem Messengerdienst aktiv. Offenbar sind die Geldüberweisungen, die sie manchmal von ihren Opfern erhalten, das Risiko wert. Wir halten dich über die aktuellen Betrugsmaschen bei Whatsapp auf dem Laufenden.

Bei Nachricht von Freund aufpassen

Samstag, 9. September: Wer bei Whatsappp unterwegs ist, sollte sich dessen bewusst sein, dass auch Nachrichten von Freunden gefährlich sein können. Betrüger versuchen nämlich immer häufiger über Kettenbriefe an Daten oder Geld der arglosen Nutzer zu kommen. Oft geht es um ein angebliches Gewinnspiel, bei dem die Nutzer lediglich auf einen beigefügten Link klicken sollen und auf der dort verlinkten Seite tolle Preise gewinnen könnten. Dort sollen sie dann einige Daten, wie beispielsweise die Kreditkartennummer angeben. Hier mehr zu dem Thema.

Dreiste neue Masche in Umlauf

Freitag, 1. September: Die Verbraucherzentrale warnt vor einer neuen Betrugsmasche bei Whatsapp. So sollen arglose Nutzer des Messengerdienstes um ihr Geld gebracht werden. Dabei setzen die Kriminellen auf eine sehr fiese Masche.

„Hallo Mama, ich habe ein neues Handy. Bitte speichere die neue Nummer ab!“, lautet eine Nachricht, die einige Nutzer bei Whatsapp erhalten haben. Mit ihr wollen sich die Kriminellen das Vertrauen ihrer Opfer erschleichen und letztendlich an Ihr Geld kommen. Solltest du also eine Nachricht mit dem Inhalt „Hallo Mama, ich habe ein neues Handy. Bitte speichere die neue Nummer ab!“, reagiere am besten nicht und blockiere die Nummer.

Nun bist du über Betrugsversuche beziehungsweise Betrugsfälle und die Maschen der Kriminellen auf Whatsapp auf dem Laufenden. Doch wir verraten dir auch, was du über die neuen Funktionen bei Whatsapp wissen musst.>>>