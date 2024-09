Whatsapp: Wenn du diese Nachricht erhältst, musst du sofort reagieren

Für Millionen von Menschen in Deutschland ist Whatsapp nicht mehr aus dem alltäglichen Leben wegzudenken. Über den Messenger können sich Nutzer auf schnellstem Weg austauschen, Bilder oder Videos schicken.

Über den beliebten Messerdienst versuchen leider auch immer wieder Betrüger an sensible Daten und somit an Geld zu kommen. Das wissen zwar mittlerweile viele Whatsapp-Nutzer – umso gefährlicher ist eine neue Betrugsmasche, über die das Portal „watchlist-internet“ aufklärt.

Whatsapp-Betrug! Vorsicht bei dieser Nachricht

Wie gehen die Betrüger vor? Sie geben sich selbst als „WhatsApp-Sicherheitscenter“ aus und wollen auf diese Weise das Vertrauen ihrer ahnungslosen Opfer gewinnen. Konkret heißt es in der Nachricht: „Das WhatsApp-Sicherheitscenter hat festgestellt dass Ihr Konto gefahrdet ist Bitte gehen Sie zur Uberprufung zum offiziellen Sicherheitscenter: whatscapp.cc.“

Letzteres ist mit einem Link versehen. Wer darauf klickt, landet auf einer gefälschten Whatsapp-Hilfeseite. Dort werden Nutzer aufgefordert ihre Telefonnummer anzugeben. Danach werden sie auf angeblich „ungewöhnliche Schwankungen in Ihrem Konto“ hingewiesen. Im weiteren Verlauf sollen die Nutzer die Einstellungen für verknüpfte Geräte in Whatsapp öffnen, angeblich um die „Kontosicherheit herzustellen“.

Niemals Sicherheitscode weitergeben

Währenddessen versuchen die Kriminellen im Hintergrund über die Telefonnummer ihrer Opfer eine Verbindung zum Gerät herzustellen. Dafür benötigen sie allerdings einen Sicherheitscode. Den versuchen die Betrüger von den Nutzern selbst zu bekommen. Wer den Code weitergibt, hat ein riesiges Problem. Denn dann haben die Kriminellen Zugang zu allen Nachrichten und können sogar im Namen ihrer Opfer Nachrichten an Kontakte zu schicken.

So gelangen sie unter Umständen nicht nur an sensible Daten wie Kontonummern, sondern können Kontakten auch betrügerische Angebote empfehlen oder gar um Geld bitten. Haben Kriminelle Zugriff auf dein Whatsapp gehabt, musst du zwingend handeln. Gehe in deine Einstellungen auf den Reiter „Verknüpfte Geräte“, tippe auf das unrechtmäßig verknüpfte Gerät und wähle dann „Abmelden“.

Außerdem rät „wachtlist-internet“ dazu, Kontakte darüber zu informieren, dass dein Konto gehackt wurde und Anzeige bei der Polizei zu erstatten.