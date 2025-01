Whatsapp-Nutzer müssen jetzt höllisch aufpassen – selbst das LKA warnt

Man sollte momentan besser genau aufpassen, denn auf Whatsapp geht eine neue tückische Betrugsmasche um. Diese ist auch nicht zu unterschätzen und sogar das Landeskriminalamt warnt alle Nutzer, auf diesen Betrugsversuch nicht hereinzufallen.

Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt momentan alle Whatsapp-Nutzer, denn Kriminelle versuchen die Nutzer für ihre illegalen Zwecke auszunutzen. Die Verbrecher sind auch besonders hinterlistig, denn sie geben vor, dass sie den Nutzern einen lukrativen Job anbieten wollen.

Whatsapp: Nutzer werden mit Job gelockt

Die Nutzer werden telefonisch von einer fremden Nummer angerufen, in vielen Fällen eine Nummer mit einer Auslandsvorwahl. Wie „Chip“ berichtet, ertönt dann eine Bandansage, in der die Nutzer dazu aufgefordert werden, den Kontakt auf Whatsapp fortzusetzen. Danach legen die Betrüger sofort wieder auf, ohne auf eine Antwort zu warten.

Es gibt viele unterschiedliche Bandansagen, wodurch man die Nutzer in die Falle locken will. Eine typische Ansage lautet so unter anderem: „Hallo, ich muss mit Ihnen über einen Job sprechen. Bitte fügen Sie mich auf WhatsApp hinzu.“ Dahinter verbirgt sich jedoch kein toller neuer Job, sondern eine listige Betrugsmasche.

Die Kriminellen versuchen nämlich, die Whatsapp-Nutzer zu täuschen und als Finanz- oder Warenagenten zu rekrutieren, wie „Chip“ berichtet. Das Ziel ist es, Opfer zu finden, die man für Geldwäsche missbrauchen kann.

LKA empfiehlt, unbekannte Nummern sofort zu sperren

Man sollte auf gar keinen Fall seine sensiblen Daten, wie unter anderem eine Kopie des Ausweises, Kontodaten oder die persönliche Adresse, mit Unbekannten teilen. Auch sollte man niemals für jemanden, den man nicht kennt, Pakete annehmen oder sogar ein Bankkonto erstellen, ansonsten kann es für die Whatsapp-Nutzer sehr schnell richtig gefährlich werden.

Das Landeskriminalamt warnt alle Nutzer von Whatsapp davor, nicht auf diese dreiste Betrugsmasche hereinzufallen. Wenn man von einer verdächtigen und unbekannten Nummer angerufen wird, ist es ratsam, diese sofort zu sperren. Verbraucher, die sich jedoch unsicher sind, können sich jederzeit bei der Polizei melden, die einen tatkräftig unterstützt.