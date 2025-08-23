Bei dieser WhatsApp-Nachricht musst du aufpassen – sonst verlierst du die Kontrolle über dein Konto

Ein harmloser Klick, und schon ist es passiert: Betrüger haben eine neue Masche auf Whatsapp entwickelt, die besonders perfide ist. Dabei täuschen sie vor, ein vertrauenswürdiger Kontakt zu sein, und verleiten Nutzer dazu, ihre Handynummer preiszugeben.

Die Polizei schlägt Alarm, denn die Betrüger nutzen genau diese Leichtgläubigkeit aus. Wer sich von den Nachrichten täuschen lässt, riskiert den vollständigen Zugriff auf sein Whatsapp-Konto. Hier erfährst du, wie die Betrüger vorgehen und wie du dich schützen kannst.

Whatsapp-Kontakt? Vorsicht bei gefälschten Nachrichten

Das Schema ist immer gleich: Whatsapp-Nutzer erhalten eine Nachricht von einem vermeintlich bekannten Kontakt aus ihrem Telefonbuch. Dabei bitten die Betrüger, an einer angeblichen Online-Abstimmung teilzunehmen, und schicken einen gefährlichen Link.

+++ Whatsapp mit neuer Funktion – wer sie nicht aktiviert, hat ein Problem +++

Wer klickt, landet auf einer Seite, die ihn auffordert, seine Handynummer einzugeben. Genau an diesem Punkt schlagen die Betrüger zu, denn ab hier haben sie Zugriff auf das Whatsapp-Konto des Opfers.

Betrüger nutzen gehackte Konten

Sobald die Betrüger das Konto übernommen haben, versenden sie von dort betrügerische Nachrichten an alle gespeicherten Kontakte. In den Texten fordern sie Geldüberweisungen – oft auf deutsche Konten. Für die Empfängerinnen und Empfänger sehen diese Nachrichten täuschend echt aus, da sie vom Whatsapp-Account einer bekannten Person stammen.

+++ Google liest heimlich deine Whatsapp-Nachrichten mit! Eines solltest du jetzt wissen +++

Diese Art von Betrug macht es äußerst schwer, den Täuschungsversuch rechtzeitig zu erkennen. Gerade deshalb sind Nutzer auf Whatsapp besonders gefährdet.

Polizei rät dringend zur Vorsicht

Die Polizei warnt davor, persönliche Daten wie Handynummern auf unbekannten Plattformen einzugeben. Geldforderungen über Whatsapp sollten immer skeptisch hinterfragt werden. „Besprechen Sie mögliche Überweisungen zuerst direkt mit der betroffenen Person“, so der Rat der Ermittler.

Sollten Fremde über deinen Whatsapp-Account Nachrichten verschicken, empfiehlt die Polizei, sofort eine Strafanzeige zu erstatten. Dies geht bei einer Polizeidienststelle vor Ort oder digital über die Onlinewache. Aufmerksamkeit und Vorsicht bleiben entscheidend, um sich vor der neuen Betrugsmasche zu schützen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.