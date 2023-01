Whatsapp im Ausland gesperrt? SO kannst du dich wehren

Whatsapp ist hierzulande der mit Abstand beliebteste Messenger. Und dass, obwohl die Konkurrenz Signal, Telegram und Co. immer mehr an Boden gewinnt. Im Ausland kann das aber unter Umständen ganz anders aussehen.

In den USA beispielsweise liegt iMessage für Apple-Produkte recht weit vorne. Und in totalitären Staaten kannst du bei der Nutzung von Whatsapp sogar richtige Probleme bekommen, zum Beispiel wenn das Land die App sperrt.

Whatsapp auch im Ausland nutzen

In so manchem Land kannst du die App nicht so einfach benutzen. Auch andere Messenger-Dienste werden dort blockiert. Doch musst du das nicht tatenlos hinnehmen. Wenn du die aktuelle Version der App installiert hast, kannst du die Sperrung nämlich halbwegs einfach umgehen.

Das geht über die nun eingebaute Proxy-Unterstützung. Sollte die Regierung in dem Land, in dem du dich aufhältst, die herkömmliche Kommunikation blockieren, läuft sie über einen Proxy-Server in einem anderen Land. Diese Funktion kannst du über den Reiter „Einstellungen“, „Speicher und Daten“ und schließlich unter „Proxy-Einstellungen“ aktivieren. Das geht sowohl für Android- als auch iOS-basierte Handys, im Web und bei der Desktop-App.

Vorsicht bei der Serverwahl

Die Proxy-Server kommen allerdings von Organisationen, die nicht zum Messenger gehören. Wenn du dir einen ausgesucht hast, musst du dort die richtige IP-Adresse eingeben. Allerdings gehört dazu auch viel Vertrauen. Denn wer den Server bereitstellt, kann auch deine IP-Adresse sehen und erfährt somit etwas über deine Adresse und deinen Aufenthaltsort. Und dass, obwohl, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der App aktiv bleibt.

Mehr Nachrichten:

Wenn du auf Nummer sichergehen willst, solltest du zu einem bekannten VPN-Dienst greifen. Die kosten in der Regel aber auch Geld. Solltest du dir einmal unsicher sein, kannst du dir hierzu auch die von Whatsapp zur Verfügung gestellten FAQs durchlesen. Diese findest du unter der „Proxy-Einstellung“, wenn du auf „Mehr erfahren“ klickst.