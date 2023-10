Whatsapp: Finger weg von dieser beliebten Funktion – sonst droht Ärger

Whatsapp ist der wohl beliebteste Messenger weltweit. Tagtäglich nutzen Millionen von Menschen die App, um mit Familie, Freunden und Arbeitskollegen in Kontakt zu bleiben.

Doch mit Whatsapp ist mehr möglich als bloßes Chatten. Unter anderem kannst du Sprachrichten aufzeichnen, deinen aktuellen Status teilen und natürlich Bilder und Videos versenden. Doch eine Funktion könnte dir dabei Ärger bereiten.

DAS solltest du unbedingt beachten, wenn du bei Whatsapp Bilder verschickst

Bilder und Videos über Whatsapp sind schnell verschickt, keine Frage. Und auch, wenn es bequem ist, solltest du deine Bilder und Videos keinesfalls direkt über die App machen. Diese Funktion könnte dir nämlich Ärger einbringen.

Wenn du Fotos per Whatsapp verschicken möchtest, solltest du besser nicht die integrierte Kamera-Funktion nutzen, wie „Focus Online“ berichtet. Diese ist nämlich nicht ganz so qualitätsstark wie du vielleicht denkst. Vor allem bei Android-Smartphones gibt es deutlich wahrnehmbare Qualitäts-Unterschiede zwischen Fotos, die du innerhalb von Whatsapp aufnimmst und denen, die du mit deiner ganz normalen Handykamera schießt. Auch iPhone-Besitzer kennen das Problem. Dort ist es allerdings nicht so extrem.

Whatsapp kann nicht auf alle Funktionen zurückgreifen

Machst du ein Foto direkt über Whatsapp wirkt es meist dunkler und unschärfer. Je besser deine Kamera ist, desto größer sind die Unterschiede. Grund für das Problem: Whatsapp kann nicht auf alle Funktionen zugreifen, die der Handy-Kamera zur Verfügung stehen. So kannst du beispielsweise die Helligkeit nicht manuell anpassen, wenn der Fokus auf einem dunklen Objekt liegt, wie „Focus Online“ schreibt. Wenn du also sicher ein gutes Foto möchtest, solltest du es lieber direkt über die Handykamera machen und anschließend verschicken.