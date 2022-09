Whatsapp: Änderung beim Versenden von Daten! DAS war bislang unmöglich

Whatsapp feilt regelmäßig an seinen Funktionen. Vom Ändern der Rückrufdauer gesendeter Nachrichten bis hin zum Ermöglichen einer Reaktion auf Chatinhalte mit Smileys hat sich in letzter Zeit viel getan.

Nun hat Whatsapp erneut eine Änderung angekündigt, die viele erfreulich finden dürften!

Whatsapp führt neue Dokumenten-Funktion ein

Das Portal „WABetaInfo“, das regelmäßig über Whatsapp berichtet, hat eine neue Funktion entdeckt. Sie betrifft das Senden von Dateien.

Was das Versenden von Dateien betrifft, ändert sich bei Whatsapp schon bald etwas! Foto: IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Während es schon lange möglich ist, versendete Bilder, Videos oder GIFs mit einem ergänzenden Kommentar zu versehen, war dies im Falle von Dokumenten bislang noch nicht möglich. Das soll sich nun ändern!

Wurde eine Datei geteilt, erschien sie bislang nur mit dem Dateinamen im Chat. Dabei kann es durchaus sinnvoll sein, einen erklärenden Kommentar hinzuzufügen. Und genau das soll bald endlich möglich sein.

Wie WABetaInfo berichtet, ist es in der aktuellen WhatsApp Beta für Android-Handys jetzt ebenfalls möglich, Dokumente vor dem Teilen mit einem Kommentar zu versehen. So sollen die Chats zum einen übersichtlicher werden, zum anderen wird es das Auffinden der geteilten Dokumente mithilfe der Suchfunktion ermöglichen.

Wann genau die kleine, aber praktische Änderung umgesetzt werden soll, ist nicht bekannt. Erstmals entdeckt wurde das neue Feature in der Beta der Webversion des Messengers aber schon im Juli. Daraus lässt sich ableiten, dass der Messenger-Dienst bereits seit Längerem an seiner Neuerung tüftelt. Bis Jahresende sollte also alles unter Dach und Fach sein. Spätestens 2023 können Userinnen und User dann also erklären, was genau sie ihrem Chatkontakt geschickt haben.

Was Dateien betrifft, es ist zweite Änderung innerhalb kürzester Zeit. Erst kürzlich hatte WhatsApp das Größenlimit für das Teilen von Dateien deutlich angehoben. 2 Gigabyte statt nur 100 Megabyte dürfen diese nun groß sein.