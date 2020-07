Whatsapp: Achtung! Wenn du DAS für deine Fotos nutzt, solltest du sofort reagieren

Oha, DAS wäre ja wirklich bitter...

Unsere Smartphones sind längst nicht mehr nur zum Telefonieren oder Chatten da. Sie sind schon kleine Computer und selbstverständlich auch Foto-Kameras, in denen wir etliche Bilder von Familie, Freunden, Haustieren und sonstigen Hobbies gespeichert haben – und die wir fleißig über Whatsapp teilen.

Doch, Obacht: Wer nicht aufpasst, läuft Gefahr, seine Whatsapp-Fotos bald zu verlieren, zumindest auf dem Computer! Das schreibt das Tech-Portal „Chip“.

Whatsapp: Vorsicht! Wenn du diese Funktion jetzt nicht aktivierst...

Der unscheinbare und deshalb fiese Grund: ein Update der App Google Fotos, die bei Android-Handys vorinstalliert ist. Denn: Sie funktioniert nicht nur als klassische Galerie, in der wir unsere Fotos ansehen oder auch bearbeiten können.

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Das Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zur Zeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

Die App synchronisiert auch Bilder und Videos mit unserer Google Cloud, damit die Daten auch dann gesichert sind, wenn wir das Smartphone verlieren, es kaputt geht oder wir bei einem Gerätewechsel die Werkseinstellungen wiederherstellen.

Foto: imago images / Rene Traut

Automatische Sicherung nach Update nicht mehr aktiviert

Die Krux: Diese automatische Sicherung war bislang bei Whatsapp, aber auch bei den Apps von Facebook und Instagram voreingestellt. Doch nach dem Update wird damit Schluss sein!

Im Klartext: Wenn du Bilder, die im Ordner von Whatsapp gespeichert sind, in der Google Cloud sichern willst, musst du die Einstellung selbst vornehmen.

Einstellung selbst ändern

Das ist zum Glück recht leicht. Einfach die Google Fotos-App öffnen und auf das Profilbild klicken (oder das Standard-Bild, falls kein Profilbild hochgeladen wurde). Dann in die Einstellungen rein und dort in den Menüpunkt „Backup & Sync“. Hier kann man dann laut „Chip“ auswählen, welche Bilderordner automatisch synchronisiert werden sollen, darunter auch Whatsapp.

So sind tatsächlich ALLE Fotos in der Cloud gesichert – auch, wenn das Smartphone mal kaputt gehen sollte. Zudem kann man sie einfach per Mail verschicken oder auf dem Rechner sortieren, beispielsweise einen Ordner mit Urlaubsbildern anlegen, der die Whatsapp-Schnappschüsse vom Partner und die eigenen Bilder enthält. (mg)