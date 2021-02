Whatsapp: Mit diesen 5 Tricks kannst du viel sicherer texten

Dass Whatsapp nicht der sicherste Messenger ist, ist längst kein Geheimnis. Wir verraten dir aber fünf Tipps, wie du etwas sicherer über Whatsapp texten kannst.

Seit Whatsapp angekündigt hat, die Geschäftsbedingungen zu ändern, sind viele Nutzer zu Alternativen wie Threema und Signal gewechselt. Willst du dennoch bleiben, um mit seinen Freunden zu chatten, kann dir das vielleicht helfen.

Whatsapp kannst du sicherer nutzen, mit ein paar Tricks. Foto: IMAGO / xim.gs

1. Updates bei Whatsapp

Jeder App wurde von einem Menschen entwickelt und Menschen machen auch mal Fehler oder vergessen etwas. Deshalb gibt es regelmäßig Updates bei Whatsapp, um den Messenger sicherer zu machen. Also solltest du sie regelmäßig durchführen. Das hängt aber auch von deinem Betriebssystem ab, wie chip.de schreibt.

Bei Android und Apple funktioniert das eigentlich automatisch, sofern du es nicht ausgeschaltet hast. Für die Whatsapp Web-Anwendung reicht es, regelmäßig einen neuen Browser Tab zu öffnen, wenn Web-App auf ein geladenes Update hinweist.

2. Sicherheitsmitteilungen bei Whatsapp

Um immer safe zu texten, solltest du die Sicherheitsmitteilungen lesen. So aktivierst du sie: Bei Whatsapp gehst du in die Einstellungen im Bereich „Account“. Dort gibt es das Untermenü „Sicherheit“. Aktiviere „Sicherheitsmitteilungen anzeigen“, dann bist du immer auf dem neuesten Stand.

So weißt du immer, wenn Kontakte Whatsapp neu installiert haben oder sich die Rufnummer geändert hat. Am besten fragst du dann deinen Kontakt per Anruf oder Mail, ob er ein neues Handy hat. Er könnte auch gehackt worden sein.

3. Whatsapp per QR-Code verifizieren

Um den Whatsapp-Kontakt zu verifizieren, kannst du einen QR-Code nutzen. Tippe einfach über dem Chat auf den Namen deines Freundes. Dann gehst du in die Kontaktinfos auf „Verschlüsselung“ scannst den QR-Code des anderen Handys.

4. Kontosicherheit bei Whatsapp

In den WhatsApp-Einstellungen im Bereich „Account“ kannst du die „Verifizierung in zwei Schritten“ einschalten. Damit schützt du dein Whatsapp-Konto durch eine sechsstellige PIN.

5. Selbstlöschende Nachrichten bei Whatsapp

Ein neues Feature ermöglicht es dir, dass sich deine Nachrichten automatisch löschen. Das musst du für jeden einzelnen Chat aber einschalten. Das klappt laut chip.de über die Kontaktinfos, dort kannst du die Funktion „Selbstlöschende Nachrichten“ einschalten. Sie verschwinden dann nach sieben Tagen automatisch aus den Chats. Dein Gegenüber kann die Whatsapp-Nachrichten aber per Screenshot oder archivieren sichern. (ldi)

