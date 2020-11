Wetter: Wintereinbruch zu Wochenende – Fällt HIER der erste Schnee?

Das Wetter wird in den nächsten Tagen ganz schön ungemütlich!

Der Winter kommt, das zeigen sinkende Temperaturen. Zum Wochenende erwartet Deutschland eine Kältefront aus dem Norden – laut einiger Wetter-Experten fällt in einer deutschen Großstadt sogar der erste Schnee!

Wetter: Wintereinbruch zu Wochenende

In den kommenden Tagen heißt es: „Warm anziehen!“. Über Skandinavien erreicht uns am Donnerstag eine Wetter-Kaltfront. Die bringt außer Kälte auch noch starke Schauer und einzelne Gewitter mit sich. Die Höchstwerte liegen am Donnerstag bei 10 bis 14 Grad, zum Wochenende dann nur noch bei 5 bis 9 Grad.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt außerdem vor stürmischen Böen, besonders in der Nordwesthälfte Deutschlands, mit Geschwindigkeiten bis zu 60 Kilometer die Stunde.

Über Deutschland zieht eine Kältefront, in manchen Teilen könnte es sogar schneien. (Symbolbild) Foto: imago images / Jan Eifert

An der ostfriesischen Küste werden schwere Sturm- und einzelne orkanartige Böen erwartet. In der Nacht auf Freitag lässt der Wind etwas nach. Es wird jedoch kälter. Gebietsweise bildet sich sogar leichter Frost.

Wetter: Fällt hier der erste Schnee?

Wie der „Merkur“ berichtet soll die Schneefallgrenze auf 0 bis 500 Meter sinken.

Am Freitag könnte es also am Alpenrand bis in die Täler schneien. Sogar in München könnte Schnee fallen, so Wetter-Experten.

Am Wochenende bleibt das Wetter weiterhin bedeckt mit Schauern. Laut DWD wird es in der Nordwesthälfte wieder etwas wärmer. Die Werte steigen dort auf 9 bis 12 Grad. (mia)