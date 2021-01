Wetter: Wieder Schnee am Wochenende? Das erwartet dich diesmal

Nachdem sich bereits viele Teile in Deutschland über Schnee freuen durften, stellt sich die Frage, was das Wetter an DIESEM Wochenende für uns bereithält.

So kommt auf viele Regionen in Deutschland auch am Wochenende sehr winterliches Wetter zu.

+++ Wetter: Dramatische Aussichten für das Jahr 2021 – „Schockprognose“ +++

Wetter: So wird das Wochenende

Während es am Samstag im Westen und im Osten vereinzelt zu Schneefällen kommen soll, kann sich der Norden Deutschlands über einige Sonnenstrahlen freuen. Diese sind allerdings von Wolken bedeckt – die Temperatur: ein Grad...

-----------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

-----------------------------

In Thüringen sehen Wetterexperten im Norden und im Bergland weiteren Schneefall vorher. Mit einsetzendem Regen besteht somit die Gefahr vor Glatteis. Die Temperaturen schaffen es dabei nicht über 0 Grad.

Die Einwohner Thüringens müssen sich am Wochenende vor Glatteis in Acht nehmen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / MiS

Am Sonntag klärt sich das Wetter dann aber deutlich auf. So ist es im gesamten Land sonnig. In der Nacht kühlt es sich drastisch ab. In NRW ist mit leichtem Schneefall und eisigen Temperaturen zwischen -3 und -6 Grad zu rechnen.

Ähnlich sieht es in Braunschweig aus. Allerdings schafft es die Sonne, Niedersachsen auf bis zu einem Grad zu „erwärmen“.

--------------------------------

------------------------------

Der Deutsche Wetterdienst warnt in allen Regionen vor nächtlichen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.