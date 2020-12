Wetter am Wochenende: Umschwung! Nach den eisigen Temperaturen kommen zweistellige Werte

Die vergangenen Tage waren richtig frostig. Die Temperaturen lagen sogar tagsüber teils deutlich unter Null Grad. Doch ab dem Wochenende erlebt das Wetter in Deutschland einen Umschwung.

Nach den eisigen Temperaturen kommen zweistellige Werte.

Wetter am Wochenende: Umschwung bringt zweistellige Werte

Auch am Samstag wird es aber erstmal nochmal ungemütlich. Es ist vielerorts stark bewölkt, nur anfangs am Alpenrand sowie am Nordrand der östlichen Mittelgebirge ist es etwas freundlicher. Im Osten ist der Tag meist trocken, sonst gibt es gebietsweise Regen. Im Oberen Bergland sowie in Ostbayern schneit es teils auch. An der See weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. In tieferen Lagen im Südwesten und Westen wird es im Vergleich zu den vorherigen Tagen mit 6 bis 9 Grad allerdings bereits etwas wärmer. Im Rest des Ladens zeigt das Thermometer 0 bis 5 Grad an.

Wetter am Wochenende: Auf die eisige Kälte folgen zweistellige Temperaturen. (Symbolbild) Foto: imago images / Manngold

Die Nacht auf Sonntag bringt dann stellenweise Auflockerungen im Nordosten und Osten. Ansonsten ist es stark bewölkt oder bedeckt und teilweise nass. In den östlichen Mittelgebirgen sowie am Nordostrand besteht Glatteisgefahr. In Hochlagen fällt Schnee. Dazu gehen die Temperaturen in der Nacht auf 5 bis 0 Grad zurück. In Hochlagen sowie im Osten und Südosten fallen die Werte auf 0 bis -2 Grad.

Sonntag nochmal kalt – doch dann...

Ähnlich geht das Wetter am Sonntag weiter: Es ist teils stark bewölkt mit etwas Regen oder Sprühregen, in den Alpen schneit es. Auch im Nordosten und in den östlichen Mittelgebirgen ist noch Glatteis möglich. Dazu liegen die Höchsttemperaturen bei 5 bis 9 Grad, im äußersten Osten und im östlichen Mittelgebirgsraum ist bei 2 Grad Schluss.

So entsteht eine Wetter-Vorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Die Nacht zum Montag wird im Westen und Nordwesten nass, ansonsten bleibt es größtenteils trocken. Gebietsweise kommt es zu Nebel und Hochnebel. Die Temperaturen gehen im Westen und im Nordwesten auf 4 Grad zurück, im Rest des Landes auf 2 bis -2 Grad. In den Alpen wird es noch etwas kälter.

Wetter am Wochenende: In den kommenden Tagen ist vielerorts vorerst Schluss mit den frostigen Temperaturen. (Symbolbild) Foto: FUNKE Foto Services

Wetter zum Wochenstart zweistellig

Stark bewölkt und etwas verregnet ist schließlich auch der Montag im Nordwesten und Westen. Sonst ist es noch etwas nebelig, in einigen Orten bleibt es sogar den ganzen Tag über trüb. Vor allem im Lee der östlichen Mittelgebirge, der Alpen und in einigen Hochlagen ist es hingegen länger sonnig.

Dazu klettern die Temperaturen teilweise über die Zehn-Grad-Marke und erreichen 6 bis 12 Grad. In den Nebelgebieten ist allerdings schon bei 2 Grad Schluss. An den Küsten und im Mittelgebirgsraum weht leichter Wind in Böen teils starker Südwind, sonst weht schwacher Wind. In der Nacht zu Dienstag liegen die Temperaturen dann bei 7 bis 2 Grad. Im Südosten und im östlichen Bergland kommt es zu leichtem Frost. Der vergleichsweise warme Wettertrend setzt sich nach aktueller Prognose auch in den nachfolgenden Tagen weiter fort. (nk)