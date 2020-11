Wetter: Eisige Temperaturen am Wochenende? Experte warnt vor „Lila-Kälte“

Und plötzlich ist das Winter-Wetter da! Der dicke Mantel und Winterstiefel sollten jetzt in keinem Haushalt mehr fehlen.

Das Wetter sorgt aktuell zwar nur selten für vereiste Autoscheiben, doch das könnte sich zum Wochenende ändern. Grund dafür ist die „Lila-Kälte“ – Wetter-Experten meinen damit Temperaturen um die Minus 25 Grad. Auf der Wetter-Karte wird dies in der Farbe Lila dargestellt.

Wetter: Kältestreifen über Deutschland

„Momentan herrscht noch fast überall Novembergrau, aber bereits nächste Woche wird das Wetter kälter. Da ist schon Mal hier oder da Schneefall bis in den tieferen Lagen möglich“, so Meteorologe Dominik Jung.

Wetter: Eisige Kältepeitsche zum Winterstart

Das Gute: Am Freitag zieht sich das Tief Valentin etwas zurück. Das Wetter wird etwas unbeständiger. Einen wirklichen Unterschied merken wir wohl aber nicht. Am Morgen soll es Sprühregen geben.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Laut dem Deutschen Wetter-Dienst liegen die Temperaturen zwischen Minus 1 und Plus 4 bis 8 Grad. Dazu gibt es einen schwachen Wind aus dem Osten.

In #Berlin kühlt es im Laufe des Wochenendes vom Osten her ab und zum Wochenbeginn sind nasse #Schnee-Flocken möglich. Unterm Link anderen Ort oder Berg eingeben. https://t.co/dAgReQK7Gn /CG pic.twitter.com/Nge1089m5o — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) November 26, 2020

Noch ist die richtige Kältewelle bei uns nicht angekommen. Das soll sich aber am Samstag ändern. „Da rutscht dann ein kleiner Kältebatzen Richtung Deutschland.“ Tagsüber kann es bis zu Minus 2 Grad kalt werden, in der Nacht bis Minus 4 Grad. Neben und Frost wechseln sich ab.

Wetter: Temperaturen im Minusbereich

Doch die extreme „Lila-Kälte“ ist noch in weiter Ferne im Norden. „Die macht eigentlich noch keine großen Anstalten, zu uns zu kommen. Die bleibt da erstmal festsitzen“, so der Wetter-Experte. Denn am Nordpol herrschen derzeit Minus 25 bis Minus 30 Grad in 1.500 Metern Höhe.

Stattdessen kommt nur ein kleiner Kälte-Ableger nach Deutschland – vor allem im Osten. Generell wird das Wetter in Deutschland etwas kälter als in den letzten Tagen. Doch groß Eiskratzen müssen die Autofahrer noch nicht, auch vor Schnee muss sich niemand fürchten.

Ganz sicher sind die Wetter-Experten aber nicht, wie die kommende Woche wird. In der Nacht zu Montag sollen die Temperaturen auf bis zu Minus 5 Grad absinken. Spätestens dann sollten die Handschuhe aus dem Schrank geholt werden. (ldi)