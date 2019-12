Wetter: Wie wird das Weihnachtswetter? Kachelmann-Experte: „Es ist die bittere Wahrheit“

Wetter in Deutschland: Bringt das Weihnachtswetter Schnee? (Symbolbild)

Schnee, Regen, Sonnenschein? Auf welches Wetter musst du dich an Weihnachten einstellen?

Sicher scheint bisher nur eins: Das milde Wetter ist vorbei. Es soll am Wochenende deutlich kälter werden.

Wetter in Deutschland: Unklare Prognose für Weihnachten

Eine konkrete Prognose sei derzeit noch gar nicht möglich. „Es ist lustig, dass seit Wochen Weihnachtsvorhersagen grassieren“, findet Fabian Ruhnau von Kachelmannwetter.

Kleines Tief wirbelt Weihnachtswetter durcheinander

Denn: „Es ist einfach die bittere Wahrheit der Wettervorhersage, dass es immer noch Unterschiede für das Wetter an Weihnachten und Heiligabend gibt.“

Temperaturen gehen runter

Und das nur vier Tage vor dem 24. Dezember. Ruhnau verrät allerdings schon mal, dass die Temperaturen bis Weihnachten schrittweise nach unten gehen werden.

Gerade an Heiligabend sorge ein kleines Tief für „Unsicherheiten“ beim Wetter. Sehr wahrscheinlich sei, dass es zu den Feiertagen durch Deutschland ziehe.

Wo das aber genau sein werde, lasse sich noch nicht präzise vorhersagen.

Schnee in den Mittelgebirgen möglich

Möglich sei, dass das Tief im Süden Sturm und in den Mittelgebirgen viel Schnee bringe. Weiße Pracht an den Feiertagen scheint also möglich. Das Wochenende wird im Westen und im Süden vor allem regenreich.

Mit Winterwetter rechnet der Meteorologe im Flachland aber noch nicht.

„Dieses Tief könnte dann einen Wechsel einleiten, dass es deutlich kälter wird zum Jahresende“, sagt der Meteorologe. Kann sein, muss aber nicht. (vh)