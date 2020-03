Wetter: Tief „Gisela“ im Anmarsch – jetzt wird es richtig schlimm

Der März hat begonnen, doch das Wetter in den nächsten Tagen wird alles andere als frühlingshaft.

Gerade spürt Deutschland noch die Auswirkungen von Tief „Flora“, da bahnt sich bereits das nächste Tiefdruckgebiet an. Wie der „Deutsche Wetterdienst“ (DWD) mitteilt, steuert in der Nacht von Montag auf Dienstag das Tief „Gisela“ auf uns zu.

Wetter: Tief „Gisela“ bringt Sturm und Regen

„Gisela“ bringt aus westlicher Richtung viele Wolken und ausgedehnte Regenfelder mit sich, laut DWD können in 24 Stundenvereinzelt 30 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet werden. Aufgrund eines Hochdruckgebiets über Süd- und Südwesteuropa baut das nahende Tief „Gisela“ zwischen Alpen und Nordsee aber auch mächtig Druck auf, der sich in starken Windböen entlädt.

Gegenüber der „Bild“ warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung: „Am Dienstag droht laut dem europäischen Wettermodell im gesamten Land Sturm, teilweise schwere Sturmböen bis 100 km/h und in den Hochlagen Orkanböen bis 150 km/h.“ In der Nacht auf Mittwoch sollen die Stürme zunehmen, so der DWD. In den Niederungen warnt der Wetterdienst vor Böen um 65 km/h, an den Küsten um 75 km/h und im Bergland sogar 100 bis 120 km/h.

Ruhephase nur von kurzer Dauer

Wenn „Gisela“ am Mittwoch dann weiter nach Südskandinavien zieht, muss sich Mitteldeutschland den Tag über auf teils kräftige Regenfälle einstellen.

+++ Wetter in Deutschland: Krasse Prognose für März – kommt jetzt der ...? +++

So richtig ruhig wird es anschließend hierzulande aber auch nicht. Denn Tief „Gisela“ hat mehrere Tiefzentren – und so kann es bereits am Donnerstag wieder Regen und auffrischenden Wind geben. (at)