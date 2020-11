Wetter: Weiße Weihnachten? Experten sind unschlüssig – „Es gibt auch Hoffnung“

In diesem Jahr ist alles anders, auch Weihnachten wird davor nicht verschont. Ob das Wetter sich wenigstens an Heiligabend von seiner schönen Seite präsentiert, da sind sich die Meteorologen noch nicht sicher.

Einen Monat vor Weihnachten wissen die Meteorologen noch nicht, ob das Wetter über die Feiertage Schnee und Kälte bringen kann.

Weiße Weihnachten? Das Wetter über die Feiertage ist zuletzt eher grau gewesen

Oder doch wieder 15 Grad und Regen. Doch es gibt Hoffnung für weiße Weihnachten.

------------------------------------

• Mehr Themen:

DHL: Kunde bestellt online – dann erlebt er einen wahren Paket-Krimi „Ich habe selten so gezittert“

Urlaub: Radikaler Schritt – DIESE Airline führt Impfpflicht ein

Aldi, Lidl, Netto und Co. müssen sich auf etwas gefasst machen: Diese Kette will jetzt nach Deutschland kommen

Madonna: Foto ist ein Schock für die Fans – „Was ist mit deinem Gesicht passiert?“

-------------------------------------

„Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich natürlich noch nichts Genaues zum Wetter an den Feiertagen sagen, aber die Statistik ist für alle, die Schnee lieben, leider eindeutig“, weiß Björn Goldhausen, Meteorologe von WetterOnline. „Im deutschen Flachland ist nur in 10 bis 20 Prozent der Fälle mit einer verschneiten Landschaft an Weihnachten zu rechnen. Nur Richtung Alpenrand und in den Bergen steigt die Wahrscheinlichkeit“, so Goldhausen. In den meisten Fällen bleibt es an Weihnachten also mehrheitlich grün als weiß.

2010 das letzte Mal bundesweit verschneite Weihnachten

Aber: Es gibt tatsächlich eine kleine Hoffnung! Die Statistik bemüht dabei den Zeitraum der vergangenen 50 bis 100 Jahre. „Wenn man nun bedenkt, dass wir bei der Statistik zu weißen Weihnachten immer in die Vergangenheit blicken, also in eine Zeit, in der der Klimawandel noch nicht so stark ausgeprägt war, so wird es für alle Eisprinzessinnen und Schneeliebhaber noch grauer“, erklärt der Experte.

Schnee hat nicht immer nur positive Seiten. Foto: dpa

„In Zeiten des Klimawandels wird die Wahrscheinlichkeit auf dicken Flockenwirbel zur Bescherung leider weiter sinken. Doch es gibt auch Hoffnung: Auch in Zukunft wird es dick verschneite Weihnachtstage geben, nur eben noch seltener als früher,“ weiß Goldhausen. Zuletzt gab es im Jahr 2010 übrigens fast landesweit weiße Weihnachten.

+++ Ikea setzt auf neues Konzept – Mitarbeiter in großer Sorge „Wir erkennen unser Ikea nicht wieder“ +++

Ursache für die ernüchternden Zahlen ist das sogenannte Weihnachtstauwetter, das oft für mildes Regenwetter an den Feiertagen sorgt. Mit bis zu 70 Prozent Eintreffwahrscheinlichkeit tritt es bemerkenswert häufig auf.

-----------

Das ist das Weihnachtstauwetter

milde und nasse Witterungsphase in Mitteleuropa

tritt gewöhnlich zwischen 24. und 29. Dezember auf

Schnee in den Hochlagen taut

Auslöser ist die Ende November in Skandinavien einsetzende Polarnacht

Sie führt in der Folge zur Bildung eines Kältehochs. Mit einer Ostströmung wird am Südrand des Hochs eisige Festlandluft auf den Atlantik geführt

Über dem um diese Jahreszeit immer noch milden Atlantik bilden sich in der Regel dann Tiefdruckgebiete, die in der zweiten Hälfte Dezember wieder milde Luft gegen das Festland führen

bringt Regen und teilweise Hochwasser auf Flüssen

-----------

Also doch eher wieder die Regenjacke als den Schlitten hervorholen. Und hoffen, dass man wenigstens mit seinen Lieben um den geschmückten Weihnachtsbaum sitzen kann. Egal wie das Wetter draußen ist. (fb)