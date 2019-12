Wetter an Weihnachten: Gibt es weiße Weihnachten?

Wetter an Weihnachten: Schnee zum Fest? Experte: „Ich lege mich fest ...“

Wie wird das Wetter an Weihnachten? Gibt es Schnee?

Jedes Jahr keimt sie erneut auf: die Hoffnung auf weiße Weihnachten. Winterliche Bilderbuch-Landschaften pünktlich zum Fest der Liebe, so ein Wetter an Weihnachten gab es in Deutschland gefühlt zuletzt im extrem kalten Winter 2010.

Doch wie wird es in diesem Jahr aussehen? Rund eine Woche vor Heiligabend haben Meteorologen noch einmal einen Blick auf ihre Daten geworfen und können nun eine Prognose für das Wetter an Weihnachten aufstellen.

Wetter an Weihnachten: Frühlingswetter statt weiße Weihnachten?

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre wäre es für die meisten wahrscheinlich eher eine Überraschung, wenn im Wetterbericht tatsächlich weiße Weihnachten vorausgesagt werden würden. Doch diese Überraschung bleibt auch dieses Jahr aus.

„Die große Mehrzahl der gerechneten Modellverläufe liegt eindeutig über den langjährigen Mittelwerten der Temperatur“, sagt Jens Bonewitz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber der „Mitteldeutschen Zeitung“. Seine Vorhersage für Weihnachten klingt ziemlich trist: Milde Luft, etwas Regen und vielleicht sogar Sturm.

Auch andere Wetterdienste sagen keinen Schnee voraus

Auch Dominik Jung vom Wetterdienst „Q.met“ macht im Gespräch mit „wetter.net“ keine großen Hoffnungen auf schneeweiße Feiertage. Die Vorhersagen gehen „stramm Richtung Frühlingswärme“, von Temperaturen über 10 Grad ist die Rede. „Ich lege mich fest: Weiße Weihnachten wird es in Deutschland im Flachland auch in diesem Jahr nicht geben“, so Jung. Ab 800 bis 900 Metern sieht er jedoch die Möglichkeit für zumindest ein wenig Schnee.

Letzter Hoffnungsschimmer ist sehr unwahrscheinlich

Eine Minimalchance besteht dem DWD zufolge jedoch noch: Wenn sich die aktuelle Westwindlage noch einmal umkehrt, würde kalte Luft aus Nordosten zu uns strömen.

Wird das Wetter an Weihnachten winterlich? Vermutlich eher nicht. Foto: imago images / Jan Eifert

Doch das sei nur sehr unwahrscheinlich, so die Wetterexperten. Und die kalten Luftströme allein auch nicht automatisch Schneefall garantieren.