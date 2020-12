Wetter: DIESES Phänomen könnte jetzt alle Prognosen durcheinander wirbeln

Wie wird das Wetter an Weihnachten? Neben dem beschlossenen Lockdown ist das womöglich eines der Topthemen, welches die Menschen momentan interessiert.

Experten haben bereits erste Prognosen zum Wetter rund um Weihnachten abgegeben. Doch jetzt ist ein neues Phänomen aufgetaucht, das für Aufsehen sorgt: Müssen die bisherigen Prognosen noch einmal umgeworfen werden?

Wetter: Neues Phänomen könnte bisherige Prognose ändern

Ein neuer Faktor könnte alles auf den Kopf stellen: ein Polarwirbel. Wie „wetter.com“ erklärt, handelt es sich dabei „um einen Wirbel in einer Höhe von rund 30 Kilometern“, der sich nur halbes Jahr hält und im Frühjahr schließlich wieder abbaut. Auch für Deutschland könnte das drastische Konsequenzen haben.

Wetter: Gibt es doch noch Hoffnung auf „weiße Weihnacht“? (Symbolbild) Foto: picture alliance / Sergey Starostenko

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Wetter: Gibt es doch noch „weiße Weihnacht?“

Sollte sich der Polarwirbel teilen, die Rede ist hierbei von einem sogenannten „Polarwirbel-Split“, so sei mit kräftigen Hochs, Dauerfrost und sogar Schnee zu rechnen „und das teils für einige Tage“, wie Wetterexperte Jan Schenk berichtet. Denn der Polarwirbel über der Arktis sei eher instabil, erklärt Schenk weiter. Ein Polarwirbel-Split könnte dann für Frost sorgen und die kalten Temperaturen des Winters verstärken sowie länger halten.

„Ist der Polarwirbel nur in einzelnen Atmosphärenschichten gestört, normalisiert er sich relativ schnell wieder und eine Aussage für den restlichen Wirbel kaum zu treffen“, so Schenk. Weiter betont er, dass es im Schnitt etwa alle zwei Jahre zu so einem Split käme, „aber mit großer, kaum abschätzbarer Variabilität.“

Eine genaue Prognose bezüglich Weihnachten könne derzeit demnach, laut „wetter.com“, noch nicht abgegeben werden. Doch das Phänomen macht klar: Auf die bisherigen Prognosen sollten wir uns noch nicht hundertprozentig verlassen. (ali)