Wetter: Wegen Dauerhitze – SIE schlagen jetzt Alarm

Die hohen Temperaturen, welche das Wetter in Deutschland derzeit mit sich bringt, sorgen bei so manchem Einwohner für den einen oder anderen Schweißausbruch.

+++ Wetter in NRW: Weitere Gewitter bis zum Wochenende – doch dann ... +++

Ein noch größeres Problem bringt die Dauerhitze des aktuellen Wetters aber für einige Menschen mit, welche von Selbigem abhängig sind.

Wetter: Dauerhitze wird für SIE zum Problem

Für Landwirte ist das Jahr 2020 kein Gutes. Ihnen macht im Gegensatz zu vielen anderen Menschen aber nicht die Corona-Krise am meisten zu schaffen.

Ernte 2020: Damit rechnet der Bauernverband

42,4 Millionen Tonnen Getreide

3,5 Tonnen Raps pro Hektar

950.000 Tonnen Äpfel

Sicherlich hat auch die Pandemie negative Folgen für Bauern, da sie beispielsweise Probleme bei der Beschäftigung von dringend benötigten Erntehelfern haben.

Wetter sorgt erneut für Probleme bei den Landwirten

Das größte Problem der Landwirte ist aber auch 2020 erneut das Wetter. Es sorgt laut Bauernverband dafür, dass auch die Ernte dieses Jahr eher mager ausfallen wird.

Hinzu kommt, dass aufgrund des Wetters auch schon die Ernten der vergangenen Jahre nicht gerade ertragreich waren. Für viele Bauern in Deutschland ist es also die dritte schlechte Ernte in Folge.

Wetter: SO wollen die Bauern sich absichern

Um sich besser vor den Folgen des Klimawandels zu schützen, möchten die Landwirte eine neue Versicherung etablieren. Diese soll mit Milliardenhilfen vom Staat unterstützt werden.

Bei Äpfeln geht der Bauernverband trotz des aktuellen Wetters von einer „ordentlichen“ Ernte aus. Foto: imago images / Klaus W. Schmidt

Sie fordern den Aufbau einer freiwilligen Mehrgefahrenversicherung, mit welcher sie sich gegen die steigenden Risiken absichern wollen. Laut Bauernpräsident Joachim Rukwied würden dafür jedes Jahr mindestens 400 bis 500 Millionen Euro von Bund und Ländern benötigt. Das Bundeswirtschaftsministerium äußerte sich dazu über eine Sprecherin folgendermaßen: „Was die Vorsorge angeht, so sind die Landwirte in der Pflicht, selbst Risikomanagement gegen Wetterextreme zu betreiben, etwa durch Anpassung ihrer Wirtschaftsweisen – sie sind Unternehmer.“ (gb und dpa)