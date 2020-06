Wetter: Miese Aussichten für das Wochenende – dafür kommt es nächste Woche dicke

Von dem schönen Wetter, das uns in den letzten Wochen verwöhnte, müssen wir uns wohl am Wochenende ersteinmal verabschieden.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt, bringt ein strammer Westwind kühle und feuchte Luft vom Atlantik nach Deutschland. Die Folge: Das Wetter bleibt wechselhaft – und sehr windig.

Wetter: Wochenende beginnt mit Sturm und Gewitter

Vor allem der Südwesten des Landes muss sich laut DWD auf heftige Unwetter vorbereiten. Am Nachmittag sind in Baden-Württemberg Gewitter mit Sturmböen bis zu 85 km/h (Windstärke 9) möglich. Vereinzelt soll es zu Starkregen mit 15 Liter pro Quadratmeter in nur kurzer Zeit kommen, auch Hagel ist nicht ausgeschlossen. In der Nacht auf Samstag nimmt der Wind zudem zu, im Hochschwarzwald sind Windstärken zwischen 9 und 11 (80 bis 110 km/h) möglich, die teils auch bis ins bayerische Bergland spürbar sind.

In mehreren Teilen Deutschlands ziehen zu Beginn des Wochenendes Unwetterfronten auf. (Symbolbild) Foto: imago images / 7aktuell

Im Westen bleibt man dagegen offenbar vom Schlimmsten verschont. Zwar sollen in NRW am Freitagnachmittag und -abend einzelne Gewitter auftreten, mit Windgeschwindigkeiten um die 70 km/h. Starkregen und Hagel sind eher unwahrscheinlich. Am Abend soll die Unwetterfront zudem in Richtung Osten abziehen.

Doch die ersten Prognosen für die kommende Woche sehen schon sehr viel freundlicher aus – teils vielleicht sogar zu freundlich.

Kommt nächste Woche der Sommer wieder?

Auf Twitter macht „Kachelmannwetter“ Hoffnung auf sommerliche Temperaturen für die nächste Woche. „Das bestimmende Höhentief soll sich tendenziell nach Südwest- oder Südeuropa verlagern“, schreiben die Meteorologen. „Damit könnte uns sehr warme, vielleicht auch heiße Luft aus Südost/Ost erreichen, die auch gewitteranfällig wäre. Es hängt von genauer Lage des Tiefs ab.“

Mal ein Blick in die nächste Woche. Das bestimmende Höhentief soll sich tendenziell nach Südwest- oder Südeuropa verlagern. Damit könnte uns sehr warme, vielleicht auch heiße Luft aus Südost/Ost erreichen, die auch gewitteranfällig wäre. Es hängt von genauer Lage des Tiefs ab. pic.twitter.com/0r6xLIs80G — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) June 4, 2020

Auf einem Diagramm zeigen die Experten von „Kachelmannwetter“ einen möglichen 14-Tage-Trend für Frankfurt (Oder) auf – und der verspricht einen krassen Temperaturanstieg.

Der neue 14-Tage-Trend für Frankfurt (Oder) zeigt, dass es nächste Woche von Osten her wieder wärmer könnte. Größere Unsicherheiten sind aber noch vorhanden. (Wunschort eingeben, Trend ganz unten)https://t.co/ppj8fuh9Bx /LD pic.twitter.com/KjhtB5m5ez — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) June 5, 2020

Ab Freitag, dem 12. Juni, könnte das Thermometer auf 30 Grad und mehr klettern. In der Woche darauf halten die Meteorologen sogar 35 Grad für möglich.

Aufgrund des zeitlichen Abstandes wird im Tweet zwar von „größeren Unsicherheiten“ gesprochen,doch der prognostizierte Trend ist mehr als deutlich: Es wird wohl wieder deutlich wärmer. (at)