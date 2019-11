Wetter-Experte mit überraschender Vorhersage: „Der Trend zeigt recht eindeutig ... “

Was ist denn mit dem Wetter im November los? Mit teilweise 17 Grad ist es in den vergangenen Tagen teilweise viel zu warm.

Noch kommen Winterjacken, Mützen und Schals deshalb nicht zum Einsatz. Der November ist schon bald rum. Für den Dezember kündigen sich allerdings massive Wetter-Änderungen an.

+++ Black Friday: DHL-Bote liefert Paket aus – dann rastet er aus +++

Wetter in Deutschland: Ungewöhnliche Temperaturen im November

Erst zum 1. Dezember beginnt der meteorologische Winter. Doch trotzdem sollte das Wetter im November anders sein. Laut Wetter-Experte Dominik Jung sei es viel zu warm.

Die Warmluft treibt die Temperaturen in Deutschland teilweise auf 13,14 oder 15 Grad rauf. Ein Frühlingserwachen Ende November.

2010 erlebte Deutschland einen Ausnahme-Winter mit extrem viel Schnee. Ob das Wetter dieses Jahr auch mitspielt?! (Symbolbild) Foto: imago images / Jan Eifert

Anfang Dezember wird es endlich kalt

Doch Anfang Dezember die Wendung: „Die Temperaturen gehen peu à peu runter. Die ersten Berechnungen zeigen schon Fröste an. Da scheint was zu gehen in Sachen Winter.“

+++ Führerschein: 43 Millionen Lappen werden bald ungültig – DAS musst du jetzt wissen +++

Richtig winterlich wird es aber erstmal nicht. „Der Trend bis zum 9. Dezember zeigt recht eindeutig, die Temperaturen bleiben meist über der 0-Grad-Marke hängen.“

-----------------------------

Top-News:

Hund: Besitzer kommt zum Parkplatz zurück – und erlebt Schock seines Lebens

Lena Meyer-Landrut schockiert mit obszönem Foto – „Du hast dicke Eier“

„Dschungelcamp“ (RTL): Polizei sucht Mörder! Sorge um Kandidaten – Schreckliches entdeckt

Kate Middleton: Schock für die Herzogin – DIESES Foto zeigt, dass Prinz William ...

-----------------------------

Wetter: zwei Grad zu warm

Das Krasse: In ganz Europa ist es laut US-Wetterdienst Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) zwei Grad zu warm. „Lediglich in Nordeuropa wird es kühler“, so Wetter-Experte Jung.

+++ Asteroid: Weltuntergang droht! Riesiger Felsbrocken rast auf die Erde zu +++

Auch im Januar und Februar sieht es nicht besser aus, wieder soll es zwei Grad zu warm werden. In Osteuropa sogar drei Grad! „Es sieht nach einem sehr milden Winter im Jahr 2019/2020 aus.“

Wetter-Experte Jung

Schnee ist nicht ausgeschlossen

Aber noch ist es nicht endgültig: „Es kann durchaus auch einzelne Phasen mit Schneefällen geben.“ Ob wir diesmal weiße Weihnachten bekommen? Noch steht nichts fest. „Weiße Weihnachten, grüne Weihnachten – da darf man mich heute noch nicht danach fragen“, so der Wetter-Experte.

+++ Lena Meyer-Landrut: Nach obszönem Foto wird es jetzt richtig vulgär +++

Im Dezember kannst du Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt bei winterlichen Temperaturen trinken. Foto: imago images / Panthermedia

Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt ... Am ersten Adventswochenende kannst du dich jedenfalls mächtig freuen. Es soll kälter werden und die Sonne soll sich in Teilen Deutschlands sogar auch zeigen. Da schmeckt der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt doch gleich viel besser.