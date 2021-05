Wetter: Üble Pfingsten-Prognose – DAS erwartet uns nächste Woche

Nach einem zunächst schönen Vatertag wurde das Wetter an Donnerstag und Freitag wieder grau in grau.

Pfingsten steht nun unmittelbar vor der Türe, da kommt die Frage auf: Haben wir denn nächste Woche Glück mit dem Wetter?

Wetter: Achtung, Sturmtief Lothar kommt!

Freude für Sonnenanbeter? Danach sieht es leider nicht aus, wie Wettermoderator Dominik Jung für die nächsten Tage prognostiziert. „Da kommt auch noch Lothar vorbeigezogen, ein kleines Sturmtief und das bringt dann wirklich richtig ruppiges April-Wetter“, so Jung.

„Und wer ist Schuld an diesem miesen Mai-Wetter?“, stellt der Diplom-Meteorologe die Frage – und die Antwort kommt mit dem „Jetstream“.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

++++ Wetter: Schnee und Regengüsse – Horror-Prognose für den Mai! ++++

Wetter: April-Stimmung am Wochenende

Doch zunächst mehr zu diesem Wochenende: Während es recht kühl am Samstagmorgen beginnt, mit Temperaturen von vier Grad im Norden, acht Grad im Osten, sieben Grad im Süden und Westen Deutschlands und mit fünf Grad in der Mitte, sieht es mittags aus wie ein „Streuselkuchen“, so Jung. Bedeutet: teilweise Schauer, Starkregen und Gewitter. Bis zum Abend hin bliebt es ein wechselseitiger Mix. Die Höchstwerde bleiben am Samstag dabei zwischen elf und neunzehn Grad: Im Norden 15 Grad, im Osten 19 Grad, im Süd-Osten 17 Grad, im Süden elf Grad, im Westen 15 Grad und in der Mitte der Bundesrepublik 14 Grad.

Einen Regenschirm sollte man an diesem Wochenende besser nicht vergessen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Am Sonntag macht sich dann Sturmtief Lothar auf den Weg zu uns. Sprich: Auch der Rest des Wochenendes wird eher ungemütlich. Dabei werden die Höchsttemperaturen auf folgende Werte geschätzt: 15 Grad im Norden, 16 Grad im Osten, 17 Grad im Süd-Osten, 16 Grad im Süd-Westen und Westen und 13 Grad in der Mitte.

Der Montag startet dann direkt mit ähnlichen Temperaturen zwischen 16 Grad im Norden, Osten, Süd-Osten und Westen des Landes, 15 Grad im Süd-Westen und 14 Grad in der Mitte der Bundesrepublik. Dazu sollen etwa 40 Liter Niederschlag im Norden, Osten und Westen, 30 Liter Niederschlag im Süd-Westen und ganze 70 Liter im Süden dazukommen. Auch Schnee ist möglich, wie „wetternet“ prognostiziert.

Gibt es denn Hoffnung auf ein einigermaßen schönes Pfingstwochenende? Somit kommen wir wieder zurück zum Jetstream.

Wetter: 30 Grad an Pfingsten möglich

Der Jetstream, ein Sturm der vom Meer in Richtung Festland zieht, rauscht an Deutschland vorbei, macht somit aber den Weg frei für die kühle Luft aus dem Norden.

++++ Wetter: Frau beobachtet ein gefährliches Phänomen an der Nordsee! Feuerwehr hat Appell an Urlauber ++++

Aber: Kein Grund zur Panik! An Pfingsten soll es ein paar kleine Ausreißer geben, die Temperaturen um bis zu 30 Grad ermöglichen sollen. Doch die durchschnittliche Pfingst-Temperatur wird dennoch auf etwa 15 Grad geschätzt, so „wetternet“.

Also: Regenschirm nicht vergessen! (ali)