Wetter: Tropensturm steuert auf Deutschland zu – Experte: „Das kann richtig gefährlich werden“

Was ist das aktuell nur für ein Wetter? In der einen Sekunde schüttet es wie aus Eimern, in der anderen scheint die Sonne und wir müssen die Sonnen-Brille herausholen. Das Wetter weiß anscheinend nicht, was es will. Aber es wird noch schlimmer. Ein Tropensturm steuert auf Deutschland zu.

Die Auswirkungen bekommt vor allem der Süden Deutschlands zu spüren. Die Menschen dort müssen sich in Acht nehmen.

Wetter: 30 Liter Regen pro Quadratmeter

„Am Wochenende kommen richtige Unwetter auf uns zu und es wird auch noch kalt dabei. Denn der Ex-Tropensturm Edouard kommt zu uns“, berichtet Wetter-Experte Jan Schenk von „The Weather Channel Deutschland“.

Wetter: So sieht ein Tropensturm von oben aus. (Symbolbild) Foto: imago images / UPI Photo

Und der soll am Donnerstag ordentlich Regen im Gepäck haben. Bis zu 30 Liter pro Quadratmeter – bis Freitagabend.

Doch damit nicht genug: „Edouard intensiviert sich und zwar deutlich. Eine Kaltfront am Freitagnachmittag und ein Tiefdruckgebiet, dass sich immer weiter verstärkt. Insbesondere diese Kaltfront hat es in sich.“

Vor allem im Norden soll es Gewitter geben, die Unwetter-Charakter haben können. Edouard zieht anschließend in Richtung Ostsee und kann dort Orkan-Böen auslösen. Davon soll der Westen Deutschlands nichts abbekommen.

Wetter: Temperaturen am Wochenende:

Freitag: Im Norden 12 bis 19 Grad; im Süden 17 bis 31 Grad

Samstag: Im Norden 10 bis 17 Grad; im Süden 15 bis 21 Grad

Sonntag: Im Norden 9 bis 19 Grad; im Süden 12 bis 23 Grad

Doch der Meteorologe sagt, dass der Tropensturm auch am Wochenende noch Auswirkungen auf das Wetter in Deutschland hat. Denn Edouard zieht Warmluft mit sich. Im Süden Deutschlands hat er über 30 Grad im Gepäck.

Achtung: Am Samstag, gegen 18 Uhr, kommt dann die Kaltfront. Vom Norden aus macht die Kaltfront sich auf dem Weg gen Süden. „Dann kommt die polare Kaltluft und räumt das hier richtig ab. Es wird kühl werden am Wochenende, das ist die schlechte Nachricht.“

Wetter: Ex-Tropensturm Edouard nimmt Deutschland ins Visier

Bereits am Freitag hat der Süden außerdem mit heftigen Unwettern zu kämpfen. „Das sind Multi-Zell-Gewitter, das können auch Super-Zell-Gewitter sein – also die größten Gewitter, die wir kennen.“

Wetter: Tornado-Gefahr

Der Wetter-Experte hat leider auch eine Schock-Prognose parat: „Es könnte auch sein, dass die Tornado-Gefahr im Süden Deutschlands am Freitag ansteigt. „Wir müssen die Wetter-Lage hier im Auge behalten. Denn das kann richtig gefährlich werden.“

Während es im Norden leicht wärmer wird, gibt es im Süden einen krassen Temperatur-Absturz – von 31 auf 19 Grad.

Ein Hoffnungsschimmer: Mitte Juli soll das Wetter hin und her erstmal vorbei sein. Es wird trockener und die Temperaturen klettern langsam nach oben. (ldi)