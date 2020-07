Wetter: Seltenes Naturphänomen auf Foto! So etwas hast du noch nie gesehen

View this post on Instagram

Normalerweise ist ein #Regenbogen bunt oder eben "regenbogenfarben". Doch der Regenbogen auf diesem Foto ist vor allem eins: #rot. Es ist ein seltenes #Naturphänomen, das der Fotograf dieses Bildes, ein Fischer in Finnland, bestaunen durfte. Dieses außergewöhnliche Spektakel ist nur zu sehen, wenn die Sonne tief über dem Horizont steht, also bei Morgen- oder Abenddämmerung und die klassischen Regenbogen-Bedingungen gegeben sind. Dann kommt nur das rote Sonnenlicht auf der Erde an.