Wetter: „Schneebombe“ platzt über Deutschland – SO startet das neue Jahr

Bald ist das Jahr zu Ende. Welches Wetter bringt das neue? Werden wir zu Silvester statt Raketen Schnee am Himmel sehen? Das sind die Aussichten für dir kommenden Tage.

Die Wetter-Lage bleibt erstmal nasskalt, auch über den Jahreswechsel hinweg. Aber am kommenden Sonntag sieht es wieder etwas spannender aus.

Wetter: HIER soll Schnee runterkommen

Denn Schneefälle sind laut Meteorologe Dominik Jung von „Wetter.net“ in Sicht. Ein Schneetief soll über Deutschland wegziehen. „Bei den Temperaturen macht das aber nicht sehr viel aus. Es wird etwa ein bis zwei Grad kälter.“

Das Wetter soll eine weiße Pracht nach Deutschland bringen. Foto: imago images / Jan Eifert

Und deswegen kann es auch bis in die tiefen Lagen Schnee geben. Hier und da ist es mal möglich, dass es auf den Straßen richtig weiß wird.

Aktuell sorgt Tief Hermine in Norddeutschland für kalte Luft. Es hat sich in Deutschland „eingenistet“. Der Wetter-Experte sagt: „Deshalb ändert sich an der Wetter-Lage erstmal nicht allzu viel. An Silvester gibt es keine große Änderung. Grau geht dieses Jahr zu Ende.“

So entsteht eine Wetter-Vorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

„Wir erwarten viele Wolken und stellenweise Regen. Nur im Südosten schaut die Sonne ein bisschen durch. In den höheren Lagen liegen die Temperaturen meist um 1 Grad.“

„Das neue Jahr beginnt Wetter-technisch genauso wie das alte Jahr endet. Mit vielen Wolken, stellenweise Schneeregen oder Regen. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 5 Grad“, so Jung.

Wetter-Warnung: Schneetief zieht über Deutschland

Am ersten Samstag im neuen Jahr soll es dann etwas freundlicher sein. Die Sonne lässt sich öfter mal blicken. Ein paar Schneeschauer kommen dazu. Es wird aber kühler bei maximal 0 bis 4 Grad.

„Der Sonntag wird spannend. Da kommt ein Tief vorübergezogen, ein kleines Schneetief. Da kann es dann verbreitet auch bis in tiefe Lagen Schneeflocken geben. Stellenweise reicht es auch hier und da für eine dünne Schneedecke bis ganz runter.“ Die Experten von „Wetter.net“ bezeichnen dies sogar als „Schneebombe“.

Wetter: Sonntag geht es los

Die Temperaturen liegen dann nur noch knapp über 0 Grad. Nur der Norden bekommt vom Schnee leider nichts ab. Dort bleibt es milder bei 3 bis 4 Grad, es soll regnen.

Das Schneetief soll vor allem die Mitte Deutschlands am Sonntagmorgen treffen: Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Sachsen-Anhalt. Gegen Mittag zieht es nach NRW und Niedersachsen. Dort soll es sogar Schnee bis ins Flachland geben.

Bei Temperaturen um -2 Grad, kann der Schnee sogar liegen bleiben. „Am Sonntag ist in tiefen Langen eine weiße Überraschung möglich“, so der Wetter-Experte. Bei Hamburg und Rostock kommt hingegen maximal Schneeregen herunter. (ldi)