Wetter: „Schneemonster“ nimmt Kurs auf Deutschland – das steht uns an den Weihnachtstagen bevor

Das Wetter ist aktuell zwar vielerorts nass und ungemütlich, doch es ist auch mild. Die Temperaturen liegen teilweise sogar im zweistelligen Bereich. Von Winter und eisigen Werten ist bislang wenig zu spüren.

Doch auch wenn Weihnachten bereits bevorsteht und ein Wetter-Umschwung an den Festtagen zunehmend unwahrscheinlicher scheint, nimmt jetzt tatsächlich ein „Schneemonster“ Kurs auf Deutschland. Was bedeutet das für das Wetter an Weihnachten?

Wetter: „Schneemonster“ nimmt Kurs auf Deutschland

Zwar mag der Glaube an weiße Weihnachten wegen der derzeit verhältnismäßig hohen Temperaturen schwinden, dennoch bleibt bei vielen zugleich die Hoffnung auf einen Schneefall. Und der ist an den Weihnachtstagen möglich! Der „ntv“-Meteorologe Björn Alexander sagt gegenüber dem Nachrichtenportal: „In diesem Jahr ist das Rennen um Schnee zum Fest so spannend wie seit zehn Jahren nicht mehr.“ 2010 hat es die bislang letzte deutschlandweite weiße Weihnacht gegeben.

Wetter: Zu Weihnachten kommt ein „Schneemonster“ nach Deutschland, das einen Wetter-Umschwung für die Weihnachtstage bedeutet. (Symbolbild) Foto: imago images/Jan Eifert

Und jetzt sei „unser Winterbringer-Tiefdruckgebiet schon da“, so der Meteorologe weiter. „Es zieht gerade als Schneemonster mit dicken Schneefällen und blizzardartigen Verhältnissen über die US-Ostküste und New York hinweg.“ Und das „Schneemonster“ ziehe genau an Heiligabend über Deutschland und öffne „die Tür zur kalten Luft aus nördlichen Breiten“, sagt Alexander. Bedeutet das also, dass wir dieses Jahr mit weißen Weihnachten rechnen können? Je nach Höhe prognostiziert tatsächlich auch der Deutsche Wetter-Dienst Schnee und im Lauf der Weihnachtstage eine abfallende Schneegrenze.

---------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

---------------------------

Wetter-Umschwung an Weihnachtstagen

Der Mittwoch wird bedeckt und vor allem in den Weststaulagen der westlichen und zentralen Mittelgebirge kommt es zu stärkerem Regen. Im Nordwesten sind einzelne Gewitter möglich. Dazu sind die Temperaturen weiter mild mit sieben Grad im Norden und maximal 17 Grad in den Alpen.

+++ Wetter in Deutschland: Meteorologe mit unerwarteter Weihnachts-Vorhersage – „Einige Kapriolen auf Lager“ +++

An Heiligabend ist es dann im Süden vorübergehend trocken und ab und zu zeigt sich die Sonne. Auch im Norden ist es zunächst überall trocken, doch am Nachmittag kommt es zu einzelnen Regen- und Graupelschauern. Ansonsten regnet es. Dazu sinkt die Schneefallgrenze bis in mittlere Lagen am Abend. Die Temperaturen gehen auf minimal vier Grad im Norden, acht Grad in der Mitte und neun Grad im Süden des Landes zurück.

Wetter: Die Chance auf weiße Weihnachten stehen nicht schlecht. (Symbolbild) Foto: imago images / agefotostock

In der Nacht zum Freitag fällt weiter Regen in der Südhälfte. Dazu kommt es zunehmend bis in tiefere Lagen zu Schnee oder Schneeregen. Im Lauf der Nacht gibt es in den Alpen anhaltende Schneefälle. Sonst kommt es vor allem über der Mitte zu Schnee- und Schneeregenschauern. Dazu liegen die Temperaturen nur noch bis 3 bis -3 Grad und es ist Glätte möglich.

---------------------------

Mehr News:

Wissenschaft: Forscher sprechen von unglaublicher Wintersonnenwende – du kannst jetzt DIESES Phänomen am Himmel beobachten

Wetter in Deutschland: Wirrwarr um Jahrhundertwinter – Experte reagiert wütend: „Ein Jammer“

Obi: Baumarkt verkündet Weihnachtsbaum-Knaller – Kunden völlig fertig! „Habe im Auto geweint“

---------------------------

Der erste Weihnachtstag bringt weitere anhaltende Schneefälle in den Alpen. Sonst treten nur im Mittelgebirgsumfeld sowie an der vorpommerschen Ostseeküste einzelne Schneeschauer auf. Im Rest von Deutschland ist es häufig trocken mit sonnigen Abschnitten. Dazu liegen die Höchstwerte bei 2 bis 6 Grad, im Bergland und an den Alpen um 0 Grad.

Die Nacht zum Samstag bringt dann kaum noch Schauer und auch der Schnee lässt an den Alpen nach. Die Tiefstwerte liegen bei 2 bis -4 Grad. Damit sind - je nach Ort - weiße Weihnachten doch noch möglich. (nk)