Wetter: Bittere Kälte in Deutschland – Experte mit deutlicher Warnung

Brrrrrrrrrr, ist das ein eisiges Wetter. Bitterkalte Temperaturen, Wind und Schnee beherrschen Deutschland. Das Wetter hat das Land fest im Griff und dreht weiter auf. Denn jetzt bringt die „Russische Kältepeitsche“ Eiseskälte ins Land.

Die vergangenen Tagen brachten mancherorts bereits zunehmend Schnee. Und der Winter in Deutschland nimmt weiter seinen Lauf. Das eisige Wetter kann nämlich noch mehr.

Der Wetterexperte Dominik Jung warnt nun vor extremer Kälte in den kommenden Tagen. „Die Nacht zum Samstag wird richtig kalt ausfallen“, sagt Jung auf Youtube vorher. Teilweise gebe es dann Temperaturen von unter „minus zehn Grad - also wieder frostige Nächte“.

Wetter: Es wird richtig frostig. (Symbolbild) Foto: dpa

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Mildes Wetter zum Wochenstart

Zum Sonntag könnte das „dauerfrostige Wetter“ zumindest im Westen vorbei sein. Denn ein neues Tief soll milde Luft in die Region bringen und für einen Temperaturanstieg auf vier oder fünf Grad sorgen. Im Osten und Süden herrsche hingegen weiter leichter Dauerfrost.

Ab Montag bis einschließlich Mittwoch werde es also „wieder eine leicht milde Phase“ geben, wie sich das amerikanische und das europäische Wettermodel relativ einig seien. Dazu würden die Temperaturen auf fünf Grad ansteigen, laut den amerikanischen Meteorologen könnte es sogar einen Temperaturanstieg auf bis zu knapp zehn Grad im Westen geben.

„Insgesamt ein Auf und Ab“

Nach den drei relativ milden Tagen könnte es dann aber zum Wochenende schon wieder kühler werden, so Jung. „Also insgesamt ein Auf und Ab. Nur was sich nicht einstellen mag, ist offenbar eine stabile winterliche Wetterlage. Also die große dauerhafte Kälte will sich hier nicht etablieren.“

Und: „Wir haben zwar einen fetten Kältebatzen über Osteuropa liegen und der saust da quasi auch so ein Stückchen auf Mitteleuropa zu (...), aber er rauscht einfach an Mitteleuropa und an Deutschland vorbei.“ Am Wochenende streife dieser Deutschland, weshalb da kurzzeitig an einigen Orten Dauerforst erwartet wird.

Danach seien jedoch schon wieder milde Luftmassen vom Atlantik auf dem Weg nach Deutschland. Längerfristig gebe es eine „große Unsicherheit“, erklärt der Meteorologe. Die Wetterprognosen für Ende Januar sind also durchaus sehr verschieden: Zwischen deutlichen Plusgraden und Minustemperaturen ist da offenbar viel möglich.

Sicherer ist hingegen: In den kommenden Tagen wolle sich „vielleicht auch mal eine Schneedecke in tiefen Lagen“ mittelfristig erstmal nicht einstellen, sagt Jung. Der Wetterexperte fasst abschließend zusammen: „Stabiles kaltes Wetter ist nicht in Sicht aber auch noch nicht das erste Frühlingserwachen."

Du willst das Winter-Wetter im Schnee genießen. Keine gute Idee. Warum, liest du hier. (nk)